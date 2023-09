Personeel gevangenissen houdt 48-urenstaking

Het personeel van de gevangenissen houdt een 48 urenstaking vanaf 24 september om 22 uur tot 26 september om 22 uur. Dat hebben VSOA, ACOD en ACV gemeld.

Er vond dinsdag nog sociaal overleg plaats tussen de bonden en het kabinet Justitie, maar oplossingen op korte termijn werden er niet gevonden.

ACOD, ACV en VSOA hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend voor de gevangenissen om te protesteren tegen de overbevolking in de instellingen. “De toestand in onze gevangenissen is onhoudbaar geworden, de overbevolking is torenhoog, wat leidt tot agressie, gefrustreerde gedetineerden enz”, klonk het toen onder andere.

De impact van de actie is nog niet in te schatten, maar verwacht wordt dat de staking zeer goed zal opgevolgd worden, verklaarde vakbondssecretaris Eddy De Smedt van VSOA Gevangenissen dinsdag aan Belga. Ook Robby De Kaey van ACOD AMiO verwacht een grote impact, want “het ongenoegen is eveneens groot”. De Kaey liet nog weten dat er volgende week misschien wel opnieuw overleg volgt met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Bij de christelijke vakbond was het aanvankelijk nog wachten op een beslissing tot de achterban was geraadpleegd, maar intussen heeft ook ACV Openbare Diensten de aanzegging geactiveerd, meldde vakbondsman Alain Blancke. “Het overleg heeft voor ons niet de gewenste perspectieven opgeleverd”, zei hij.

Eerder op de dag had Blancke al bevestigd dat tijdens het overleg van dinsdag geen pasklare antwoorden konden worden gegeven voor oplossingen op korte termijn. “Er werd wel naar ons geluisterd, maar het was een maat voor niets”, luidde het toen.