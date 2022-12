Nederlanders niet meer naar propvolle Belgische gevangenissen

De situatie in de propvolle gevangenissen in België is zo dramatisch dat Nederlandse verdachten op dit moment niet vanuit Nederland worden overgeplaatst. Een rechter zette in meerdere zaken een streep door overlevering aan België, schrijft de Nederlandse krant AD.

De Nederlandse krant verwijst naar vonnissen van de rechtbank van Amsterdam van voor en na kerst. Volgens de rechter is er een risico op een “onmenselijke of vernederende behandeling”. Zij wijst op een vernietigend rapport over Belgische gevangenissen waaruit blijkt dat die uit hun voegen barsten door overbevolking. Het leidt tot meer spanningen en meer geweld tussen gevangenen.

Volgens het rapport van het anti-foltercomité (CPT) van de Raad van Europa, moeten gedetineerden tot 23 uur per dag in hun cel blijven. Door het grote tekort aan personeel vinden er nauwelijks activiteiten plaats. Daarnaast is er in het onderzoek kritiek op de toiletten en zijn de gevangenissen verouderd en niet schoon.

Op 14 december kreeg een Nederlandse verdachte vanwege de overvolle gevangenissen te horen dat hij niet naar België wordt gestuurd. In twee uitspraken heeft de rechter die beslissing van overlevering, zoals het officieel heet, uitgesteld. Normaal gesproken is overlevering een formaliteit. Een van de weinige argumenten om die te weigeren, is dat er een risico is op het schenden van mensenrechten.