Mensenhandel in haven? Sociale Inspectie start onderzoek naar nog 314 werknemers

De Vlaamse Sociale Inspectie gaat de Vlaamse werktoelatingen van 314 andere buitenlandse werknemers op de site van Borealis in de Antwerpse haven natrekken.

Dat meldt Vlaams minister van Economie en Werk Jo Brouns (CD&V).

Het Antwerpse arbeidsauditoraat voert een onderzoek naar 55 mogelijke slachtoffers van mensenhandel op een bouwwerf van chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven. Aannemer IREM-Ponticelli zou hen zes dagen op zeven tewerkstellen voor amper 650 euro per maand. Naast die 55 mensen, voor wie volgens Brouns nooit een toelating tot arbeid is gevraagd, werken er nog 314 buitenlandse werknemers op de werf voor wie wel zo’n toelating werd aangevraagd én toegekend. De Vlaamse Sociale Inspectie is nu een onderzoek gestart naar die arbeidstoelatingen.

De CD&V-minister wil het onderzoek afwachten, maar zal de toelatingen indien nodig intrekken. ‘Mensen moeten in eerlijke en correcte omstandigheden kunnen werken en als dat niet gebeurt zijn wij bereid om verdere stappen te ondernemen’, zegt hij.