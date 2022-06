Mahdi vs. Francken: ‘In 2021 werden 1.299 mensen met strafblad teruggestuurd’

‘Ondanks alle covid-beperkingen slaagden de terugkeerbegeleiders van de Dienst Vreemdelingenzaken er in om 1.299 mensen met een strafblad terug te sturen’.

Dat stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi in een reactie op het bericht van N-VA-kamerlid Theo Francken dat hij sinds zijn aantreden 15 criminele ‘illegalen’ heeft vrijgelaten uit de gesloten centra.

Francken, die in verleden ook staatssecretaris van Asiel en Migratie was, wijt dat aan het feit dat Mahdi te weinig werk maakt van terugname-akkoorden.

De CD&V’er kaatst de bal terug: ‘Het is geen geheim dat landen die reisbeperkingen (door de covid-pandemie, red.) ook misbruiken om hun onderdanen niet terug te moeten nemen. Een voorbeeld nemen aan een staatssecretaris die in het verleden personen met een strafblad uit de gesloten centra vrijstelde om er transmigranten bed bad en brood te geven, dat lijkt me vooralsnog niet de in te slagen weg.’

‘Stijgende lijn’

Personen die uit een gevangenis naar een gesloten centrum overgebracht worden zijn op het einde van hun straf gekomen. Daarna wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) alles geprobeerd om die terugkeer te organiseren. In 2021 lukte dat 1.299 keer. ‘Sedert april stijgen de cijfers wat betreft de terugkeer opnieuw, ook in mei werd deze stijgende trend aangehouden. Meer dan 500 personen werden via gedwongen terugkeer verwijderd de voorbije twee maanden. Dat toont aan dat er niet aflatende inspanningen gebeuren door de DVZ om de terugkeer opnieuw te normaliseren’, besluit Sammy Mahdi.