Justitieminister Van Quickenborne: ‘Er komt een vast tarief voor gerechtsdeurwaarders’

Gerechtsdeurwaarders rekenen al jaren kleine bedragen onwettig door aan vaak armlastige schuldenaars, zo blijkt uit een dossier dat Knack in 2022 kon inkijken. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne reageert op de recente brief van de procureurs-generaal aan zijn adres.

Dossier: oneerlijke praktijken bij gerechtsdeurwaarders

Vorig jaar, na het dossier in Knack, bevestigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de misbruiken bij gerechtsdeurwaarders ‘door de onoverzichtelijkheid en complexiteit van de tarieven’. De minister noemde dat ‘onaanvaardbaar’ en kondigde toen een ‘grondige hervorming van de tarieven’ aan.

In afwachting daarvan vroeg hij de NKGB uitdrukkelijk ‘om snel actie te ondernemen. Door in de eerste plaats het advies van juni 2021 in te trekken. Door proactief misbruiken op te sporen en aan te pakken. En door daarover op geregelde tijdstippen te rapporteren aan mijn kabinet.’ Dat ‘advies van juni 2021’ werd dus niet ingetrokken, maar vorig jaar bevestigd na een stemming binnen de NKGB.

De reactie van de minister op de recente brief van de procureurs-generaal is kort: ‘We hebben een voorstel uitgewerkt om de schuldindustrie aan te pakken. Dat is nu in bespreking binnen de regering. We gaan naar één vast tarief, waarbij dergelijke extra kosten niet meer kunnen worden aangerekend. Dat zal nog voor het einde van de legislatuur gestemd worden.’

Of de NKGB zelf over de vastgestelde misbruiken heeft gerapporteerd, wilde de minister niet zeggen.