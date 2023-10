Journalistenbond VVJ sluit zich aan bij verzet tegen publicatieverbod over Conner Rousseau

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) heeft zich aangesloten bij het derdenverzet dat DPG Media, het bedrijf boven onder meer VTM NIEUWS en HLN, heeft aangetekend tegen het publicatieverbod van informatie uit het proces-verbaal dat opgesteld werd tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau.

Dat meldt de VVJ woensdag.

De zaak gaat over mogelijk racistische uitspraken die Rousseau tegenover agenten zou gedaan hebben in de nacht van 1 op 2 september, voor een café in Sint-Niklaas. HLN en VTM NIEUWS haalden voor hun berichtgeving passages uit het proces-verbaal dat de politie opstelde tegen Conner Rousseau. De voorzitter van Vooruit stapte naar de rechter in kort geding en kreeg via eenzijdig verzoekschrift het publicatieverbod.

‘De maatregel van de kortgedingrechter veroorzaakte een storm van protest’, zegt Charlotte Michils, algemeen secretaris van de VVJ. ‘Het publicatieverbod is in de eerste plaats strijdig met het grondwettelijk verbod van preventieve censuur. A posteriori ingrijpen na een belangenafweging kan, voorafgaandelijk een publicatieverbod uitvaardigen daarentegen kan niet. Hoewel het geheim van het onderzoek zijn functie heeft blijft het belangrijk dat het publiek toegang heeft tot maatschappelijk relevante informatie. Ook aspecten van het privéleven van een partijvoorzitter met een invloed op zijn publieke functioneren vallen daar mogelijk daaronder.’

Het VVJ-bestuur besliste woensdag om zich aan te sluiten bij het derdenverzet van DPG Media. Het steunt de zaak van DPG Media én treedt bij uitbreiding op namens de sector – mediabedrijven en journalisten – omdat de beschikking op eenzijdig verzoekschrift ‘elke rechts- en natuurlijke persoon’ verbiedt te citeren uit het proces-verbaal.