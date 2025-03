Het Europese bureau voor fraudebestrijding (OLAF) was ruim twee jaar geleden al op de hoogte van corruptie-beschuldigingen in het Europees Parlement. Toch besliste OLAF geen onderzoek te openen, bevestigt het aan Knack en Le Soir.

Sinds ruim een jaar voert het federaal parket een onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement: lobbyisten van de Chinese techreus Huawei worden ervan verdacht Europarlementsleden te hebben omgekocht met cadeaus of geldtransacties. Het lobbywerk moest Europese landen overtuigen Huawei-apparatuur toe te laten tot hun nieuwe 5G-netwerken. Huawei reageert dat het een zerotolerantiebeleid voert rond corruptie.

Knack, Le Soir, Follow The Money en Reporters United onthulden donderdag al dat het gerechtelijk dossier werd opgestart na een voorafgaand onderzoek naar Huawei-lobbyisten door de Belgische Staatsveiligheid. Maar nu blijkt dat nog een andere instantie zich ook over gelijkaardige corruptie-aantijgingen heeft gebogen. Dat vernamen Knack en Le Soir en ook RTBF berichtte er vrijdag over.

Huawei-klokkenluider

Het verhaal begint met de ngo Transparency International EU. ‘In 2021 kregen we een tip van een insider van Huawei, een potentiële klokkenluider’, zegt directeur Nicholas Aiossa. ‘Die gaf toelichting bij een uitgewerkt corruptie-schema. We vonden die beschuldigingen zeer ernstig. Omdat we niet de capaciteit hadden om zelf verder onderzoek te doen, heeft onze vorige directeur de informatie uiteindelijk overgemaakt aan OLAF en officieel klacht ingediend namens Transparency International EU. Dat was in december 2022, vier dagen nadat het Qatargate-schandaal losbarstte.’

‘We hebben die beschuldigingen inderdaad ontvangen. We hebben ze geverifieerd op basis van de informatie die op dat moment voorhanden was Persdienst OLAF

Vier maanden later – in maart 2023 – laat OLAF weten dat het de info geanalyseerd heeft.

‘De zaak gaat over mogelijke corruptie van verschillende leden van het Europees Parlement die de belangen van China zouden dienen bij de implementatie van de 5G-communicatietechnologie in Europa’, schrijft OLAF in zijn antwoord aan Transparency International. Het is opmerkelijk hoe die beschrijving inhoudelijk overeenstemt met wat we vandaag weten over het corruptieonderzoek door het federaal parket.

Maar OLAF seponeerde de zaak omdat er ‘onvoldoende verdenkingen’ waren om een onderzoek in te stellen. ‘Op basis van de beschikbare informatie en de uitgevoerde verificaties is er – in dit stadium – onvoldoende verdenking van schending van hun verplichtingen en/of crimineel gedrag door de betrokken leden van het Europees Parlement’, antwoordde het aan Transparency International.

OLAF reageert

‘We hebben die beschuldigingen inderdaad ontvangen. We hebben ze geverifieerd op basis van de informatie die op dat moment voorhanden was’, stelt de persdienst van OLAF in een reactie aan Knack en Le Soir. ‘Om binnenkomende informatie te analyseren, gebruiken we standaardprocedures. Valt het thema binnen de bevoegdheid van OLAF? Is er voldoende verdenking van fraude, corruptie of andere illegale activiteiten die een impact hebben op de financiële belangen van de EU?’, klinkt het. ‘Pas na een dergelijke eerste beoordeling besluit OLAF om al dan niet een onderzoek in te stellen.’

Misschien was OLAF niet de meest geschikte instantie om deze beschuldigingen te onderzoeken. Nicholas Aiossa, directeur Transparency International

Transparency International EU was verbaasd. ‘Op basis van de aantijgingen vonden we het vreemd dat er niet genoeg was voor OLAF om een onderzoek te starten’, zegt Aiossa. ‘Misschien was OLAF niet de meest geschikte instantie om de beschuldigingen te onderzoeken. Het is mogelijk dat OLAF vond dat de Belgische autoriteiten beter geplaatst waren en meer middelen hadden. Maar we weten niet of OLAF de informatie heeft doorgespeeld aan andere onderzoeksinstanties.’

Volgens onze informatie is dat niet gebeurd. Aiossa: ‘Als ze dat niet hebben gedaan, zou dat zorgwekkend zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de persoon die ons getipt heeft, ook de Belgische autoriteiten heeft geïnformeerd.’