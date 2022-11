Hoge Raad voor de Justitie voert bijzonder onderzoek in zaak-Yassine M.

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) voert een bijzonder onderzoek in de zaak van Yassine M., de verdachte die op 10 november in Schaarbeek twee politieagenten met een mes aanviel. Een 29-jarige inspecteur liet daarbij het leven. Dat meldt de HRJ dinsdagavond in een persbericht.

Yassine M. bood zich die dag spontaan aan in een politiebureau en verklaarde dat hij aanslagen wilde plegen tegen de politie. Het parket werd ingelicht en gaf de politie onder meer de opdracht hem te begeleiden naar een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. In de vroege avond voerde Yassine M. de daad bij het woord. Hij doodde een politieagent en verwondde een andere.

“Deze gebeurtenissen leidden tot grote beroering en riepen veel vragen op over het optreden van de politie, justitie en het ziekenhuis. Intussen is een gerechtelijk onderzoek ingesteld”, aldus de HRJ.

De Hoge Raad heeft de taak eventuele disfuncties van de rechterlijke organisatie op onafhankelijke en objectieve wijze te onderzoeken. “De Verenigde advies- en onderzoekscommissie heeft vandaag besloten een bijzonder onderzoek in te stellen in de zaak van Yassine M. Elk bijzonder onderzoek van de HRJ is gericht op de werking van de rechterlijke orde, en niet op individuele verantwoordelijkheden. In voorkomend geval worden aanbevelingen geformuleerd om ervoor te zorgen dat dergelijke gebeurtenissen zich niet meer kunnen voordoen”, luidt het.

Het is de tweede keer dat de HRJ een bijzonder onderzoek voert in een lopend gerechtelijk onderzoek met toegang tot het gerechtelijk dossier.

“De Hoge Raad zal zich niet uitspreken over de feiten, noch over de inhoud van eventuele rechterlijke beslissingen: de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is essentieel voor de goede werking van de rechtsstaat.”