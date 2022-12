Federale politie wil drugsgeld inzetten tegen drugsmaffia

Om drugscriminaliteit doeltreffend te kunnen aanpakken, wil de fede­rale politie het inbeslaggenomen geld van gangsters gebruiken voor de eigen werking. Daarvoor moet een specifiek fonds opgericht worden, zo staat in de ontwerpversie van het Nationaal Drugsplan dat Gazet van Antwerpen kon inkijken en waarover ook Het Nieuwsblad bericht.

Enkele andere speerpunten van het plan: hackers loslaten op criminele groeperingen, toegang tot de gegevens van de fiscus en ‘drugscoördinatoren’ in alle gerechtelijke arrondissementen. De federale politie schreef het Nationaal Drugsplan in opdracht van de Vivaldi-regering. Door onenigheid binnen de politie werd het nog niet openbaar gemaakt.

De lokale politiezones vinden met name dat het plan te weinig rekening houdt met de specifieke lokale problemen. Zo staat er in het hele plan nauwelijks één alinea over de cocaïnecrisis in Antwerpen. De woordvoerster van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) benadrukt dat het plan nog niet definitief afgerond is.