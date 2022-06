Eerste gerechtelijke dossiers online raadpleegbaar

Sinds deze week zijn de eerste gerechtelijke dossiers online te raadplegen. Dat meldt Justitieminister Vincent Van Quickenborne. Het gaat in eerste instantie om de zwaarste strafzaken.

Slachtoffers en nabestaanden die tot voor kort hun dossier wilden inkijken, moesten daarvoor nog steeds naar de griffie van de rechtbank. Dat wordt nu stap voor stap opgelost. Komende zomer wordt een offensief ingezet met jobstudenten en extra scanners om te proberen alle strafdossiers online beschikbaar te maken. In eerste instantie gaat het om dossiers rond seksueel geweld, intrafamiliaal geweld, moord en doodslag.

Die keuze werd gemaakt omdat die dossiers het moeilijkst zijn om te lezen en te verwerken door de betrokkenen. Als ze een papieren kopij van het dossier willen krijgen, moeten ze daar bovendien voor betalen per bladzijde, wat snel kan oplopen tot maximaal 1.450 euro. Bovendien brengen papieren dossiers heel wat risico’s met zich mee, zoals bewijsstukken die verloren gaan, gestolen worden of onleesbaar worden.

Advocaat.be, ook bekend als de Orde van Vlaamse Balies, reageert tevreden. “We zijn blij dat we een minister hebben die onze visie op digitalisering deelt”, stelt de beroepsvereniging in een mededeling. “Hiermee krijgen we een begin van wapengelijkheid met het openbaar ministerie, dat via hetzelfde IT-programma als de rechters strafdossiers al lang via digitale weg kon inkijken.”