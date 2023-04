Demir wil extremisten uitsluiten van elektronische enkelband

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) waarschuwt voor het toenemend aantal mensen die thuis via een enkelband hun straf of voorhechtenis uitzitten. Ze wil dat bepaalde straffen worden uitgesloten van elektronisch toezicht, zoals bij geradicaliseerden.

Vlaanderen is bevoegd voor het elektronisch toezicht, maar niet voor wie onder toezicht kan geplaatst worden. Dat is federale materie. Volgens de minister staat de federale justitie op instorten en wordt steeds harder gesteund op de deelstaten. Met als gevolg een ‘massale toestroom naar elektronisch toezicht’.

Concreet steeg het aantal mensen met een enkelband die thuis in de gaten worden gehouden door het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht van 1.500 eind vorig jaar naar 1.908 eind maart. ‘Op drie maanden tijd bouwden we een extra digitale gevangenis’, stelt de N-VA-politica.

Maar volgens Demir mag de overbevolking in de gevangenissen geen reden zijn om iedereen automatisch onder elektronisch toezicht te plaatsen. Bepaalde straffen zouden daarvan moeten worden uitgesloten. ‘Drugdealers die verder kunnen dealen onder enkelband, pedofielen die thuis opgesloten worden bij hun minderjarige slachtoffers, een koppel dat veroordeeld werd voor huiselijk geweld dat op hetzelfde adres hun straf uitzat. Die horen niet onder enkelband te zitten.’

Ze zegt in het bijzonder ongerust te zijn over geradicaliseerden die met een enkelband thuis zitten. ‘Een deradicaliseringstraject volgen, terwijl thuis de radicaliseringskraan online openstaat, is ronduit gevaarlijk.’ Demir spreekt over een tiental gevallen die vandaag onder enkelband staan ‘die misschien getriggerd worden door de recente aanslagplannen’.