De Wever geeft 27 veelplegers preventief huisarrest met oudejaar

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA, foto) legt 27 jongeren die bekendstaan als veelplegers huisarrest op tijdens de eindejaarsfeesten. Ze zouden een bedreiging voor de openbare orde vormen, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zaterdag.

De veelplegers met huisarrest zijn jongens en mannen tussen de 13 en de 30 jaar oud. De meerderheid woont in Antwerpen-Noord, ­Borgerhout, Deurne of ’t Kiel. “Het huisarrest gaat in op 31 december om 17 uur en duurt tot 1 januari om 8 uur”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van De Wever.

“De politie zal nauwgezet toezien. Wie toch betrapt wordt op het openbaar domein, kan bestuurlijk aangehouden worden en riskeert een GAS-boete van 350 euro.” “De personen die een huisarrest opgelegd krijgen, zijn bij onze diensten gekend voor vuurwerkovertredingen, vandalisme en brandstich­ting”, aldus Vermant. “In verschillende gevallen hebben ze al eerder met oudejaar de orde verstoord, of hebben ze zich misdragen na de recente WK-wedstrijden.”