CorruptionEurope: Tarabella blijft van vrijheid beroofd en verschijnt zaterdag voor onderzoeksrechter

Europarlementslid Marc Tarabella, wiens parlementaire onschendbaarheid vorige week opgeheven werd, blijft vrijdagavond van zijn vrijheid beroofd. Hij werd eerder op de dag verhoord in het kader van het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement.

Tarabella zal zaterdagochtend opnieuw voor de onderzoeksrechter verschijnen, meldt een woordvoerder van het federaal parket aan Belga, die daarmee een bericht van de krant Le Soir bevestigt.

Voormalig Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, die intussen het statuut van spijtoptant aangenomen heeft in het dossier, heeft verklaard dat hij aan Tarabella tussen 120.000 en 140.000 euro cash betaald heeft, opdat Tarabella standpunten zou innemen ten gunste van Qatar. De advocaat van Tarabella zegt dat die verklaringen met een korrel zout genomen moeten worden. Panzeri zou er alle belang bij hebben om “klinkende” bekentenissen af te leggen gezien zijn statuut van spijtoptant.

In het kader van het onderzoek werden begin december vier mensen onder aanhoudingsbevel geplaatst. Het gaat om Panzeri, diens rechterhand Francesco Giorgi, voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili en de Brusselse lobbyist Niccolo Figa-Talamanca. Die laatste werd intussen door de onderzoeksrechter vrijgelaten, de andere drie zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.

Nog vrijdagochtend zijn een reeks huiszoekingen uitgevoerd, zo meldt het federaal parket. ‘De eerste huiszoeking werd verricht in de woning van een Europees parlementslid, A. C., gelegen in Elsene. Een bankkluis in Luik van een tweede parlementslid, M.T., werd eveneens doorzocht, evenals enkele kantoren in het gemeentehuis van Anthisnes.’

De A.C. waarvan sprake, is het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino, die ook genoemd wordt in het corruptieonderzoek en wiens parlementaire immuniteit eveneens werd opgeheven op 2 februari. Cozzolino werd vrijdag aangehouden in Italië. Tegen de Italiaan had het federaal parket een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd, schrijft het Italiaans persbureau Ansa.

Tot begin dit jaar was Cozzolino voorzitter van de delegatie in het Europees Parlement voor relaties met de Maghreb. Hij wordt verdacht van deelname aan een overeenkomst met anderen om, in het Europees Parlement, de belangen van buitenlandse staten te beschermen. Dat zou onder meer gebeurd zijn door, in ruil voor geld, de goedkeuring van parlementaire resoluties te verhinderen die de belangen van deze staten zouden kunnen schaden.

Het federaal parket voert al enige tijd een onderzoek naar pogingen van Golfstaat Qatar om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan mensen met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Ook Marokko wordt in het onderzoek genoemd, met mogelijke corruptie door zijn inlichtingendienst DGED en de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun. De speurders legden in dit grootschalig onderzoek al de hand op 1,5 miljoen euro aan cash geld

Spijtoptant

In dat onderzoek werden begin december vier personen onder aanhoudingsbevel geplaatst. Het gaat om het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, diens rechterhand Francesco Giorgi, Eva Kaili, Giorgi’s partner en de intussen voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement, en de Brusselse lobbyist Niccolo Figa-Talamanca. Die laatste werd intussen door de onderzoeksrechter vrijgelaten, de andere drie zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.

Pier Antonio Panzeri heeft intussen het statuut van spijtoptant aangenomen in het dossier. Hij wordt als een spilfiguur beschouwd in het onderzoek. Het is via hem en zijn vzw Fight Impunity dat Qatar en Marokko zouden geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement. Volgens verschillende media heeft Panzeri verklaard dat Marc Tarabella smeergeld heeft aangenomen. Het rapport over de opheffing van zijn parlementaire immuniteit verwijst ook naar de aantijgingen van de Italiaan, die stelt dat de Belg “herhaaldelijk zou zijn beloond voor een geraamd totaalbedrag van 120.000 tot 140.000 euro”. Tarabella heeft steeds zijn onschuld staande gehouden.