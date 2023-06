Cocaïnetrafiek: Hongarije levert “Braziliaanse Escobar” over aan België

De Braziliaan Sergio Roberto De Carvalho wordt aan België overgeleverd. Dat bevestigen het federaal parket en het Hongaarse ministerie van Justitie. Volgens Interpol gaat het om ‘een van de grootste internationale drugshandelaars’.

Op 22 juni 2022 stuurt Interpol een persbericht de wereld in over de arrestatie van een Braziliaanse ‘vermeende drugsbaron’ in Boedapest. ‘Een man die beschouwd wordt als een van de grootste internationale drugshandelaars is aangehouden in Hongarije. Sergio Roberto De Carvalho, gekend als “Major Carvalho”, wordt sinds 2020 internationaal gezocht door de Braziliaanse federale politie. Hij was het voorwerp van een Red Notice-bericht van Interpol voor drugshandel, witwassen, documentenfraude en moord’.

De bijnaam “Major Carvalho” verwijst naar het verleden van de man als lid van de Braziliaanse militaire politie. Interpol-secretaris-generaal Jürgen Stock spreekt van een ‘gevaarlijke verdachte’.

De Hongaarse politie geeft meer toelichting bij de arrestatie: ‘een criminele organisatie onder leiding van een Braziliaanse man is verantwoordelijk voor de smokkel van zeker 45 ton cocaïne tussen 2017 en 2019’.

Braziliaanse Escobar

Een dag later buigt het Hoofdstedelijk Gerechtshof van Boedapest zich een eerste keer over een internationaal aanhoudingsbevel tegen de man, uitgevaardigd door Brazilië. De rechtbank noemt hem ‘een van de belangrijkste distributeurs van drugs uitgevoerd van Brazilië naar Europa. Meer nog, hij is een van de grootste drugshandelaars van het Europese continent die vooral actief is als tussenpersoon tussen drugsleveranciers uit Paraguay en Bolivia en Europese kopers. Hij neemt ook deel aan witwasactiviteiten.’

En niet enkel Brazilië vraagt om de overlevering van De Carvalho – die in de Braziliaanse pers “Braziliaanse Escobar” wordt genoemd. Ook de Verenigde Staten hebben volgens de Hongaarse justitie een internationaal aanhoudingsbevel afgekondigd, terwijl een Belgische onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigde tegen de man.

Veiligheidsvragen

Op 15 mei 2023 beslist het Hoofdstedelijk Gerechtshof van Boedapest dat De Carvalho mag worden overgeleverd. Volgens Portugese en Hongaarse media zou hij naar België gaan.

‘Judit Varga, de Hongaarse minister van Justitie, heeft op 17 mei beslist De Carvalho over te dragen aan de Belgische overheid’, bevestigt een persvoorlichter van het Hongaarse ministerie van Justitie op vragen die Knack liet voorleggen. Hij voegt eraan toe dat de verdachte later nog naar de VS of Brazilië kan overgedragen worden, op basis van uitleveringsverzoeken.

Ook het Federaal parket bevestigt de beslissing aan Knack. ‘Hongarije gaat de man overleveren aan België’, zegt een woordvoerder. ‘Maar verder kunnen we géén details over deze kwestie kwijt, omwille van veiligheidsvragen.’

Wanneer en hoe de overdracht zal plaatsvinden maakt het parket niet publiek.

Luxewagens en vliegtuigen

Waarom vroeg België om de overlevering van De Carvalho? Flashback naar november 2020. Meer dan duizend politieambtenaren op drie continenten nemen met de steun van Europol deel aan ‘de grootste actie tegen drugssmokkel van Brazilië naar Europa’. Het misdaadsyndicaat tegen wie de actie is gericht, is volgens Europol ‘verantwoordelijk voor de jaarlijkse import van minstens 45 ton cocaïne in Europese zeehavens, met winsten boven de honderd miljoen euro op een half jaar tijd’.

Volgens bronnen vertrouwd met het onderzoek is De Carvalho de vermeende spil van de organisatie, maar kan hij die dag niet worden geklist.

Uiteindelijk worden tijdens de politie-operatie 179 huiszoekingen uitgevoerd en 45 verdachten gearresteerd – in Brazilië, België, Spanje en Dubai. In Portugal wordt meer dan 12 miljoen euro cash in beslag genomen. Ook 70 luxewagens en 37 vliegtuigen gaan tijdens de actie aan de ketting.

In het Belgische luik houdt een Brugse onderzoeksrechter 4 verdachten aan en neemt 300.000 euro cash in beslag. Het onderzoek door het Brugse parket – inmiddels overgenomen door het Federaal parket – ging van start nadat in Nederland eerder een container met mangaanerts werd onderschept. In de container, binnengekomen via de haven van Rotterdam en met een Antwerps bedrijf als bestemmeling, zat cocaïne verborgen.

Of De Carvalho’s Europees arrestatiebevel in dat onderzoek kadert, wil het federaal parket niet bevestigen.

Wederhoor

Knack deed herhaalde pogingen om een reactie te vragen aan de Hongaarse advocaat van De Carvalho, maar zonder resultaat. Mocht die alsnog reageren, dan voegen we de reactie aan dit artikel toe.