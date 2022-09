Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling laat Smail Farisi vrij

Smail Farisi moet worden vrijgelaten. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling woensdag beslist, zo meldt het federaal parket. De man, die samen met negen andere verdachten terechtstaat op het assisenproces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016, was in de aanloop naar dat proces opgepakt, maar zijn advocaat Sebastien Courtoy had een verzoek tot vrijlating ingediend. De KI is nu op dat verzoek ingegaan zodat Smail Farisi als een vrij man voor het assisenhof zal verschijnen.

Smail Farisi was de man die het appartement in Etterbeek, waar Ossama Krayem en Khalid El Bakraoui zich hadden schuilgehouden, oorspronkelijk had gehuurd om een OCMW-uitkering te kunnen innen hoewel hij nog bij zijn ouders woonde, en om met zijn vriendin te kunnen afspreken. Hij leende het uit aan Khalid El Bakraoui op diens vraag en na de aanslagen van 22 maart 2016 haalde hij samen met zijn broer Ibrahim de flat leeg en maakte die van top tot teen schoon.

Beide broers waren in de loop van het onderzoek naar de aanslagen onder aanhoudingsbevel geplaatst maar waren, als enigen, vrijgekomen. In de aanloop naar het assisenproces had het federaal parket besloten beide broers te laten oppakken. Smail Farisi werd vorige week woensdag opgepakt, zijn broer Ibrahim bood zich donderdagavond aan bij de federale politie in Brussel. Van daar werd hij overgebracht naar de gevangenis van Leuze-en-Hainaut.

De advocaat van Ibrahim Farisi, meester Xavier Carrette, had ook een verzoek ingediend om zijn cliënt vrij te laten, maar had zijn verzoek eerst gericht aan het assisenhof zelf. Dat hof gaf maandag te kennen dat het enkel de kamer van inbeschuldigingstelling is die over een dergelijk verzoek kan oordelen.