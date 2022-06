Animal Rights en GAIA dienen klacht in tegen Torhouts slachthuis: ‘Varkens zaten 30 minuten in hete vrachtwagen’

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft een klacht ingediend voor dierenmishandeling tegen een varkensslachthuis in Torhout. De organisatie kon naar eigen zeggen beelden maken van varkens die minstens dertig minuten in de zon stonden te wachten in een hete vrachtwagen voor het slachthuis.

Dat meldt Animal Rights.

Animal Rights filmde op donderdag 16 juni varkens in een vrachtwagen die in de zon stonden te wachten voor het slachthuis. ‘De buitentemperatuur was op dat moment opgelopen tot 26 graden. Op de beelden is te zien hoe varkens schuimbekkend en oppervlakkig ademend in de hete vrachtwagen zitten’, zegt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout. ‘Als dit honden waren geweest, stond heel Vlaanderen op zijn kop.’

‘Het Vlaamse hitteprotocol dat in 2020 in werking trad, blijkt in de praktijk niets waard te zijn voor de dieren die in deze temperaturen gewoon op transport worden gezet en blijven lijden onder de hitte. Zelfs van enige verkoeling was hier geen sprake, terwijl het hitteprotocol dit wel voorschrijft.’

Animal Rights heeft samen met GAIA een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend voor de feiten van dierenmishandeling die op beeld werden vastgelegd. Animal Rights zal samen met GAIA op donderdag 7 juli van 11.30 uur tot 13 uur demonstreren bij de poorten van het slachthuis. De organisaties doen dat naar aanleiding van de klacht die ze samen indienden tegen het slachthuis in 2020, nadat Animal Rights verborgen camerabeelden naar buiten bracht waarop te zien is hoe varkens mishandeld worden in het Torhoutse varkensslachthuis. Animal Rights en GAIA eisen sinds het uitkomen van de beelden de sluiting van dit slachthuis.