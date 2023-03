Agentschap van de Schuld: ‘Tot nu geven investeerders ons het voordeel van de twijfel’

Het Agentschap van de Schuld heeft dinsdag de parlementsleden gewaarschuwd voor het Belgisch begrotingstekort. De toestand is onder controle, maar de Europese Commissie en de ratingbureaus voeren de druk op, zo verklaarden de directeuren van het Agentschap, Jean Deboutte en Maric Post, in de commissie Financiën van de Kamer.

“De investeerders geven ons momenteel het voordeel van de twijfel”, zei Deboutte. “Maar er is een grens aan wat we kunnen gebruiken om de investeerders te overtuigen dat alles goed gaat”.

Onlangs verlaagde Fitch de rating voor België, terwijl Standard & Poors de rating bevestigde. Volgens het Agentschap van de Schuld is die relatieve rust onder meer het gevolg van het vertrouwen van de investeerders dat “België in het verleden altijd op het gepaste ogenblik maatregelen heeft genomen”.

Net als de Gouverneur van de Nationale Bank vorige week waarschuwde het Agentschap van de Schuld voor een verslechtering van de situatie wanneer zich een crisis zou voordoen. Het schetste een contrasterend beeld over de toestand van België. Dankzij een voorzichtig schuldbeheer in tijden van lage rente, bleef de impact ervan beperkt. Maar de prognoses voor de komende jaren vertroebelen het beeld en het Belgische overheidstekort dreigt te verslechteren in vergelijking met de Europese gemiddelden.

“De schok van de renteverhoging was erg bruusk, maar zou niet regelmatig gebeuren. Wat verschilt, zijn de begrotingstekorten. Door ons schuldbeheer hebben we de herfinanciering van de schuld in grote mate kunnen beperken. Maar wat nieuw is, is het begrotingstekort, dat aan een nieuw rentetarief moet gefinancierd worden”, benadrukte Deboutte.

De waarschuwing volgt na die van het Federaal Planbureau en de gouverneur van de Nationale Bank, en komt er terwijl de federale regering zich buigt over de begrotingscontrole. “We zitten op een ogenblik dat er een signaal moet komen”, vond MR-fractieleider Benoît Piedboeuf.

De besprekingen lijken echter vast te lopen na twee weekends van conclaaf die niet tot een akkoord hebben geleid. Het kernkabinet is maandag opnieuw bijeengekomen en dinsdag om 17 uur staat een nieuwe vergadering op het programma. Premier Alexander De Croo wil al enkele dagen een extra inspanning leveren van zo’n 1,7 miljard euro over twee jaar om de prognoses te dwarsbomen, maar zijn voorstel, of de weg om dat te bereiken, valt slecht bij de linkse partijen. Aan socialistische kant loopt de ergernis ten aanzien van de liberalen op. “Vijf dagen lang komt de premier met steeds hardere voorstellen voor de zwaksten”, luidt het. Ze beschuldigen hen er ook van om de laatste fase van de verhoging van het minimumpensioen op 1 januari te willen schrappe