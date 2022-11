Agent overleden aan messteken in Schaarbeek: ‘Onaanvaardbaar geweld’

Een politieagent die donderdagavond werd neergestoken in Schaarbeek, is aan zijn verwondingen overleden.

Dat meldt het Brussels parket.

De feiten deden zich omstreeks 19.15 uur voor in de Aarschotstraat in Schaarbeek. Volgens de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) werd daar een patrouille aangevallen door een man die gewapend was met een mes. ‘Die man stak de twee agenten neer, maar die konden nog versterking oproepen. Een inspecteur van een patrouille die in versterking was gekomen, maakte vervolgens gebruik van zijn vuurwapen om de aanvaller te neutraliseren. Zowel de twee gewonde inspecteurs als de aanvaller werden overgebracht naar het ziekenhuis.’

Eén van de gewonde agenten, die in de hals was geraakt, is intussen aan zijn verwondingen overleden. De aanvaller zou volgens verschillende media dan weer in het been en in de buik geraakt zijn. Over het motief van de man is nog niets bekend.

‘Er is een perimeter ingesteld en er zijn verschillende onderzoeksdaden bevolen om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld’, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant. Het parket zou later vanavond of vrijdagvoormiddag verder communiceren via een persbericht, zodra er meer informatie beschikbaar is.

‘Hartverscheurend’

‘Verschrikkelijk drama en hartverscheurend nieuws. Dit geweld tegen onze mensen is onaanvaardbaar’, reageerde federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op de mesaanval.

‘Mijn gedachten zijn in de eerste plaats bij de nabestaanden, de leden van de politiezone, en de hele politieorganisatie. Ik volg de situatie van kortbij op en sta in nauw contact met de burgemeester, de korpschef en de veiligheidsdiensten. Dit geweld tegen onze mensen is onaanvaardbaar’, besluit minister Verlinden.

— Annelies Verlinden (@AnneliesVl) November 10, 2022

Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) reageerde op Twitter. ‘Onze politieagenten riskeren elke dag hun leven om de veiligheid van onze burgers te waarborgen. Het drama van vandaag toont dat maar weer eens aan. Mijn gedachten zijn bij de familie en vrienden van de overleden officier. Ik hoop oprecht dat het goed gaat met zijn in collega die het ziekenhuis is opgenomen.’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft ‘geen woorden voor dit drama’. ‘Al onze gedachten gaan uit naar de naasten van de overledene evenals naar de gewonde en zijn entourage. Totale steun voor de politie en alle agenten. Vanavond heb ik alleen woede en verdriet’, luidt het op Twitter.