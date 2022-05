Advocaat Liga voor Mensenrechten na ‘belabberd’ uitstel zaak Schild & Vrienden: ‘belangrijkste racismezaak sinds vzw Vlaams Blok’

Dat de raadkamer in Gent maandagnamiddag de zaak rond Schild & Vrienden moet uitstellen na een administratieve fout waarbij drie verdachten verkeerdelijk als benadeelde opgeroepen werden, is ‘geen goede zaak voor justitie’. Dat zegt Jos Vander Velpen, advocaat van de burgerlijke partij Liga voor Mensenrechten. ‘Dit is belabberd. Het gaat hier om de belangrijkste racismezaak sinds de veroordeling van de vzw’s van het Vlaams Blok (in 2004, nvdr.)’

Het parket vraagt voor Dries Van Langenhove de verwijzing naar de correctionele rechtbank voor een inbreuk op de wapenwetgeving voor het bezit van pepperspray en diverse inbreuken op de racismewetgeving. Het gaat onder meer om ‘aangezet te hebben tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming’, ‘denkbeelden te hebben verspreid die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat’ en behoren tot een vereniging ‘die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie’ verkondigt. Voor de andere elf verdachten wordt de verwijzing gevraagd voor onder meer inbreuken op de racismewetgeving en inbreuken op de negationismewetgeving.

‘We vragen als burgerlijke partij de verwijzing van de twaalf verdachten naar de correctionele rechtbank’, zei Jos Vander Velpen, de advocaat van De Liga voor Mensenrechten, voorafgaand aan de zitting. ‘We hebben hier niet te maken met een studentenclubje dat wat racistische moppen tapt. Het gaat om een goed georganiseerde hiërarchische vereniging die op heel grote schaal een racistisch en discriminerend discours hanteert. Er zijn in de berichten ook verwijzingen naar geweld en wapens, en dat heeft me echt geschokt. Naar mijn gevoel is deze zaak dan ook de belangrijkste racismezaak sinds de veroordeling van de vzw’s van het Vlaams Blok door het hof van beroep in Gent.’

Het uitstel door een administratieve blunder is ‘belabberd’, zegt Vander Velpen na afloop. ‘Dit is geen goede zaak voor justitie. Iedereen kan natuurlijk fouten begaan. Ik moet mild zijn, maar na al die jaren word je natuurlijk minder mild.’

Ook andere advocaten reageren verrast op het uitstel. ‘Het is uiterst merkwaardig dat iemand verkeerdelijk gedagvaard is als slachtoffer in plaats van inverdenkinggestelde, maar we nemen er akte van. De zaak was in elk geval in staat om behandeld te worden’, stelt Abderrahim Lahlali, de advocaat van burgerlijke partij Jihad Van Puymbroeck.

Voor de zitting hadden verschillende advocaten aangekondigd de buitenvervolgingstelling te vragen voor hun cliënten. Twee van hen waren ook aanwezig, zoals de cliënt van Jo Muylle. ‘Mijn cliënt heeft niets te verbergen en wil ook aan de rechtbank uitleggen hoe het gegaan is. Er is bijvoorbeeld een bericht waar hij een vergelijking maakt tussen een Somalische en een Belgische familie. Hij distantieert zich van het woordgebruik dat hij destijds gebruikt heeft. Was er dat niet geweest hadden we hier misschien niet gestaan.’

De zaak werd uitgesteld naar 20 juni om 14 uur.