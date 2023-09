‘Aantal niet onderzochte dossiers in rechtsgebied Brussel met 157 procent gestegen’

Het aantal dossiers dat in het rechtsgebied van het Brusselse hof van beroep niet kan onderzocht worden omdat er te weinig speurders zijn, is de laatste vijf jaar met maar liefst 157 procent gestegen. Dat zegt Brussels procureur-generaal Johan Delmulle in zijn toespraak naar aanleiding van de opening van het nieuwe gerechtelijk jaar.

‘Terwijl het aantal zaken dat om technische redenen werd afgesloten zonder strafvervolging toenam met 3 procent, zien we een stijging van 33 procent van het aantal dat om opportuniteitsredenen geen strafvervolging kreeg.’, aldus Johan Delmulle. Daarbij is er een onrustwekkende evolutie van het aantal zaken dat geen gevolg kreeg vanwege een gebrek aan recherchecapaciteit: ‘Die dossiers kenden tussen 2017 en 2022 een toename van 2.839 naar 7.307 zaken, hetgeen een stijging vertegenwoordigt van maar liefst 157 procent op vijf jaar tijd.’

In zijn toespraak geeft de magistraat steevast een beeld van de werking van de correctionele parketten in het afgelopen jaar. Zo blijkt dat de instroom bij de correctionele parketten van Brussel, Waals-Brabant, Halle-Vilvoorde, en Leuven tussen 2021 en 2022 met 12 procent gedaald is. Maar dat is een vertekend beeld. ‘Als we de zogenaamde corona-zaken buiten beschouwing zouden laten, is er sprake van een stijging met 8 procent’, aldus de procureur-generaal. ‘Wanneer we de totale instroom van 2022 vergelijken met deze van vijf jaar eerder, 2017, dan gaat het in ons rechtsgebied om een stijging van 6 procent. Het aantal zaken dat in ons rechtsgebied door de correctionele parketten werd afgesloten steeg met een kleine 11 procent tussen 2017 en 2022’.