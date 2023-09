Aanslagen Brussel: drie keer levenslang, geen extra straf voor Salah Abdeslam

Na het marathonproces rond de aanslagen in Zaventem en Brussel werden vrijdagavond de strafmaten bekendgemaakt. Salah Abdeslam, die eerder schuldig werd bevonden aan terroristische moord, krijgt geen extra straf. Mohamed Abrini, de ‘man met het hoedje’, kreeg dertig jaar cel. Osama Krayem, die rechtsomkeer maakte in metrostation Maalbeek, werd veroordeeld tot levenslang, net als Bilal El Makhoukhi, die de wapens van de terreurcel hielp verbergen.

Het werd vrijdagavond even na 20 uur muisstil in de zittingszaal op het terreurproces, toen voorzitster Laurence Massart begon met de voorlezing van haar arrest. Massart ging daarbij onmiddellijk in op de technische discussie rond de samenloop van misdrijven, met de aanslagen in Parijs en de schietpartij in Vorst, die de pleidooien over de strafmaat had gekruid. Hof en jury oordeelden dat ze wel degelijk moesten rekening houden met die uitspraken, via hun eigen beoordelingsvrijheid bij de strafmaat.

De beslissing impliceerde dat Abdeslam toch een bijkomende straf zou kunnen krijgen, maar uiteindelijk gebeurde dat niet. Hof en jury achtten de straf die hij kreeg voor de schietpartij in Vorst, twintig jaar cel, voldoende voor de feiten, die deel uitmaakten van één golf van aanslagen in Europa. Ook de levenslange celstraf die hij kreeg in Parijs werd in rekening gebracht.

Abrini, die zijn lading explosieven achterliet in de luchthaven, kreeg wel dertig jaar cel, en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

Zwaardere straffen waren er voor Osama Krayem en Bilal El Makhoukhi: allebei levenslang met tien jaar terbeschikkingstelling. Ook Oussama Atar, de vermoedelijke opdrachtgever die bij verstek terechtstond, kreeg levenslang, met veertien jaar terbeschikkingstelling.

Ali El Haddad Asufi kreeg twintig jaar cel en terbeschikkingstelling van tien jaar. Net als Abdeslam kreeg Sofien Ayari geen bijkomende straf en werd de twintig jaar die hij kreeg voor de schietpartij in Vorst voldoende bevonden. Hervé Bayingana Murhiwa tot slot kreeg tien jaar cel.