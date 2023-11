7,5 ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven

In de haven van Antwerpen heeft de douane opnieuw een grote cokevangst gedaan. Dat is de vierde in enkele weken tijd. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws. Nu gaat het over 7,5 ton cocaïne, verborgen in een koelcontainer.

De interventie gebeurde op kaai 1742 in de Waaslandhaven. De drugs zaten verstopt in een lading bananen op een schip dat aankwam vanuit Guayaquil in Ecuador.

Niet ver van kaai 1742 werden bovendien negen personen opgepakt die zich verstopt hadden in een container. Mogelijk gaat het om drugstransporteurs, maar of er echt een link is tussen beide feiten wordt nog onderzocht.

Twee van de verdachten zijn minderjarig. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen is met een onderzoek gestart.