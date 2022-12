209 gedetineerden in Belgische gevangenissen slapen op grond door gebrek aan capaciteit

In de Belgische gevangenissen moeten 209 gedetineerden op de grond slepen door een gebrek aan capaciteit. Dat heeft woordvoerder Kathleen Van De Vijver donderdag gezegd aan Belga.

Het totale aantal gedetineerden is op 22 december opgelopen tot 11.199. ‘Vooral het aantal personen in voorlopige hechtenis is enorm gestegen’, aldus Van De Vijver.

Overbevolkt

De overbevolking van de Belgische gevangenissen is een oud zeer. Ook 2022 was geen goed jaar op dat vlak. Op 22 december telde het Gevangeniswezen 11.199 gedetineerden. Ter vergelijking: in vorig jaar waren het er eind december 10.781.

‘En we hebben slechts een capaciteit van 9.739’, zegt Kathleen Van De Vijver. ‘De gevangenissen kampen nog altijd met een grote toestroom. We hebben 300 bedden bijgeplaatst, maar we tellen nog altijd 209 grondslapers in de Vlaamse gevangenissen.’

Het probleem situeert zich vooral in de arresthuizen waar gedetineerden in voorlopige hechtenis verblijven. ‘Het was geen goed jaar voor de gevangenissen’, concludeert Van de Vijver, ‘en de stakingen van het personeel doen er weinig goed aan.’

Net als zijn voorgangers heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) een aantal maatregelen genomen om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. Er werd een nieuwe gevangenis geopend in Haren en de opening van de nieuwe gevangenis in Dendermonde staat gepland voor februari. In Kortrijk werd een eerste detentiehuis geopend en er volgen er nog verschillende.

‘Het resultaat van die inspanningen is niet onmiddellijk voelbaar in de cijfers, dat vraagt tijd, maar we hebben goede hoop voor de toekomst’, aldus Van de Vijver.