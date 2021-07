Omdat hardrijders strenger aangepakt zullen worden, verwacht de regering een toestroom aan verkeersboetes. Daarom komt er een extra parket, onder ­leiding van een nationale ­procureur.

Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

België telt nu veertien lokale parketten en een federaal parket. Daar komt dit jaar nog één overkoepelend, nationaal parket bij. De nieuwe procureur krijgt twee substituten en 45 medewerkers in dienst, om het verkeers­beleid in heel België mee in goede banen te leiden. Dat heeft de ­ministerraad beslist, op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

'Het parket zal complementair zijn met en ondersteuning bieden aan de verkeersafdelingen van de lokale ­parketten, die zich kunnen concentreren op de belangrijke dossiers', zegt Johan ­Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Zoals aanrijdingen door dronken chauffeurs of ongevallen met vluchtmisdrijf. Wie de 'superprocureur' zal worden, wordt later beslist. Eind dit jaar moet het parket actief zijn.

Flitspalen

De aanleiding is het voor­nemen van de regering om van verkeersveiligheid een top­prioriteit te maken. De pakkans voor hardrijders moet omhoog. De tolerantiemarges die sommige parketten hier en daar nu nog gedogen - waardoor er bijvoorbeeld in een zone 30 pas vanaf 47km/u geflitst wordt - moeten weg. Ook moeten flitspalen de klok rond werken, en Van Quickenborne wil de trajectcontroles zo veel mogelijk geactiveerd zien.

Dat schrijven de kranten van Mediahuis.België telt nu veertien lokale parketten en een federaal parket. Daar komt dit jaar nog één overkoepelend, nationaal parket bij. De nieuwe procureur krijgt twee substituten en 45 medewerkers in dienst, om het verkeers­beleid in heel België mee in goede banen te leiden. Dat heeft de ­ministerraad beslist, op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). 'Het parket zal complementair zijn met en ondersteuning bieden aan de verkeersafdelingen van de lokale ­parketten, die zich kunnen concentreren op de belangrijke dossiers', zegt Johan ­Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Zoals aanrijdingen door dronken chauffeurs of ongevallen met vluchtmisdrijf. Wie de 'superprocureur' zal worden, wordt later beslist. Eind dit jaar moet het parket actief zijn. De aanleiding is het voor­nemen van de regering om van verkeersveiligheid een top­prioriteit te maken. De pakkans voor hardrijders moet omhoog. De tolerantiemarges die sommige parketten hier en daar nu nog gedogen - waardoor er bijvoorbeeld in een zone 30 pas vanaf 47km/u geflitst wordt - moeten weg. Ook moeten flitspalen de klok rond werken, en Van Quickenborne wil de trajectcontroles zo veel mogelijk geactiveerd zien.