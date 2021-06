Het budget voor justitie wordt tegen 2024 verhoogd met bijna een half miljard euro. Een deel van dat geld gaat naar een fikse personeelsuitbreiding.

Het budget voor justitie wordt tegen 2024 verhoogd met bijna een half miljard euro. Dat heeft minister van justitie Van Quickenborne woensdag aangekondigd. Een deel van dat geld gaat naar een fikse personeelsuitbreiding. Zo zullen er tegen eind 2022 al 1.401 extra mensen aan de slag kunnen om justitie sneller haar werk te laten doen.

827 van die mensen zullen de rechterlijke orde versterken. Het gaat om 116 magistraten, 67 referendarissen, 106 parketjuristen, 113 griffiers, 36 criminologen en 389 ondersteunende personeelsleden. Een aantal rechtscolleges krijgt extra personeel om de grote gerechtelijke achterstand weg te werken. Dat is onder meer het geval voor het Brusselse hof van beroep, waar 15 extra krachten aangeworven zullen worden. Intussen loopt ook een audit over de werking van dat hof.

'De uitzonderlijke en complexe zaken die het federaal parket behandelt, zetten de normale capaciteiten van de hoven en rechtbanken onder druk', zegt de minister van Justitie. 'We voorzien 35 extra mensen om dat op te vangen. Het extra personeel dat nodig is om het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 te organiseren, wordt apart gefinancierd.'

De ondernemingsrechtbanken en arbeidsrechtbanken worden versterkt om de economische gevolgen van de coronapandemie op te vangen, en de politierechtbanken krijgen extra personeel om de toevloed aan corona-inbreuken te verwerken.

'Bovendien willen we de tolerantiedrempels en quota voor verkeersboetes wegwerken', aldus minister Van Quickenborne. 'Daarom komen er 10 politierechters en 20 griffiemedewerkers bij.'

Het Hof van Cassatie kan dan weer rekenen op 9 nieuwe krachten, waaronder 2 advocaten-generaal.

Het gevangeniswezen zal dan weer 199 nieuwe personeelsleden kunnen verwelkomen. Daar wordt onder meer de dienst integrale veiligheid versterkt, om gedetineerden die veroordeeld zijn voor terrorisme of extremisme beter op te volgen.

'Hiervoor voorzien we 22 lokale en securitycoördinatoren', aldus de minister. 'Die zullen een belangrijke rol spelen in de nieuw op te richten Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC). De eerste vier dergelijke LIVC's gaan nog dit jaar van start.'

Tenslotte worden ook een aantal diensten bij de FOD Justitie gevoelig versterkt.

