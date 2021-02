Een tiental lokale partijen met de naam Vooruit eist dat de SP.A onmiddellijk haar plannen om die naam te gebruiken stopzet. Dat schrijft De Morgen donderdag. Die naamsverandering staat voor eind maart gepland.

Woensdag vertrok een tiental ingebrekestellingen naar het partijhoofdkwartier van de socialisten. Allemaal zijn ze afkomstig van lokale partijen die al veel langer de naam Vooruit dragen en allerminst opgezet zijn met de socialistische plannen. 'Als een andere partij haast dezelfde naam gaat gebruiken, kan dat tot enorme verwarring leiden', zegt Els Moyens, voorzitter van Tienen Vooruit. 'Moeten de mensen dan straks kiezen tussen Tienen Vooruit en Vooruit Tienen? Geen kat die dat verschil gaat begrijpen.'

De partijen krijgen ruggensteun van het Platform Vooruit, een organisatie die al enkele jaren lokale partijen bijstaat met praktijkkennis en juridische knowhow. Voorzitter Georges Verstichel, een oudgediende van N-VA Kortrijk, heeft naar eigen zeggen verscheidene keren geprobeerd om met SP.A-voorzitter Conner Rousseau in gesprek te gaan - tevergeefs.

Eerder had ook het Gentse kunstencentrum Vooruit verzet aangetekend tegen de nieuwe naam van de socialisten. Uiteindelijk besloot de Vooruit dat het beter was om een andere naam te zoeken.

Bij SP.A is men alvast niet onder de indruk van de ingebrekestellingen. 'De naamsverandering stoppen is absoluut niet aan de orde', klinkt het bij de partijwoordvoerder. 'We zullen lokaal met die mensen rond de tafel zitten, er zijn altijd oplossingen te vinden. Maar SP.A wordt Vooruit, daar verandert niets aan.'

