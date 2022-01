De federale regering heeft vrijdag de juridische basis goedgekeurd voor haar aanpak bij de teruggave van Congolees cultureel erfgoed.

Dat meldt bevoegd staatssecretaris Thomas Dermine (PS). In afwachting van de goedkeuring van beide wetsontwerpen, zullen Dermine en ministers Sophie Wilmès en Meryame Kitir in gesprek gaan met de Congolese autoriteiten over het project.

Duizenden voorwerpen (kunstwerken, traditionele voorwerpen, wapens, vlaggen, enzovoort) worden bewaard, maar ook bestudeerd en gevaloriseerd in de federale wetenschappelijke instellingen onder de verantwoordelijkheid van de POD Wetenschapsbeleid. Denk daarbij onder meer aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

'Historische dag'

Tijdens een bezoek aan de Democratische Republiek Congo in november vorig jaar had minister van Wetenschapsbeleid Dermine aangegeven dat België bereid is in samenspraak met de Congolese autoriteiten de teruggave te onderzoeken van alle goederen en kunstwerken uit de koloniale periode die nu in het bezit zijn van federale instellingen. Het wettelijk kader moest daarvoor nog worden uitgewerkt.

Dat is vrijdag in eerste lezing langs de ministerraad gepasseerd, in de vorm van twee wetsontwerpen. Dermine heeft het over een zeer belangrijke stap. 'Ik denk dat we deze dag kunnen beschouwen als een historische dag voor het Congolese en Belgische volk. Samen met mijn collega's van de regering kijk ik uit naar de voortzetting van de bilaterale dialoog met de Congolese autoriteiten over deze belangrijke kwestie', aldus de staatssecretaris.

