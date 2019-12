Junior Bauwens in beeld: de bokser die manager werd

Hij kwam in 2016 bij Jean-Pierre 'Junior' Bauwens terecht toen hem werd gevraagd de activiteiten van de Gentse bokser mee te promoten via de sociale media. 'Junior en ik werden al snel vrienden', vertelt fotograaf Jef Boes. 'Hij heeft veel meegemaakt (vier van zijn zes broers en zussen zijn autistisch; in 2011 schoot een van zijn broers hun vader dood, nvdr) en is in alle opzichten een bijzondere figuur. Het is een heel zachtaardige gast die bijna alles probeert op te lossen met humor en zich altijd volledig smijt. Daar herken ik mezelf in. Daarom klikt het ook tussen ons, denk ik.'

De foto's zijn gemaakt tussen 2016 en nu. 'In het begin wilde Junior zijn bokscarrière nieuw leven inblazen. Tot hij besefte dat er met boksen weinig geld te verdienen valt en hij besloot samen met zijn vriendin Daphné een eigen boksschool te beginnen. Die hele evolutie heb ik vastgelegd. Eerst ging het vooral om foto's van Junior als eenzame bokser in de ring terwijl zijn vriendin - inmiddels vrouw - aan de zijkant staat te roepen omdat ze bezorgd is dat hij het niet zal redden. Later werden het beelden van Junior als manager en trainer van zijn boksclub.'

Zelf heeft Boes nooit gebokst. 'Maar het heeft me altijd gefascineerd. Omdat het over emoties gaat. In de ring moet je alleen bezig zijn met jezelf staande te houden. En met winnen, natuurlijk.'

Hij heeft besloten Junior te blijven volgen. 'Het is een heel project geworden, heel tof om te doen. Als Junior 60 is, zal het een mooi levenswerk geworden zijn.'

De films van Junior en zijn boksclub kunt u bekijken op vimeo.com/249235802 en vimeo.com/374282818.







Junior Bauwens © Jef Boes 1 december 2017. Straks staat Junior Bauwens op het Gents Boksgala. Eerst legt vriendin Daphné ijsblokjes op een oude wonde.







Junior Bauwens © Jef Boes Gents Boksgala, 2 december 2017. Junior Bauwens tegen Ruddy Encarnacion.







Junior Bauwens © Jef Boes Boksgala Woest in de Gentse Ghelamco Arena, 12 oktober 2019. Junior Bauwens als trainer, coach en manager.







Junior Bauwens © Jef Boes Gents Boksgala, 5 oktober 2018. Vlak voor het gevecht tegen Angelo Turco.







Junior Bauwens © Jef Boes Gents Boksgala, 1 april 2017. Vriendin Daphné Grillaert kijkt gespannen toe.







Junior Bauwens © Jef Boes Gents Boksgala, 1 april 2017. Junior Bauwens wint op punten van Damian Wrzesinski.







Junior Bauwens © Jef Boes Gents Boksgala, 29 april 2016. In de hoek tegen Meriton Karaxha.