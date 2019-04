Naar aanleiding van Pasen praat aartsbisschop Jozef De Kesel over kindermisbruik door geestelijken, het klimaat en migratie. 'Angela Merkel werd verkeerd begrepen.'

Sinds de verschillende schandalen rond kindermisbruik door geestelijken geldt er een nultolerantie in de Belgische katholieke kerk. Bij nieuwe feiten wordt onmiddellijk het gerecht op de hoogte gebracht. Dat zegt aartsbisschop Jozef De Kesel vrijdag in een interview met de VRT-radio naar aanleiding van Pasen. Ook het klimaat en migratie komen aan bod.

'Dat heeft echt onze geloofwaardigheid aangetast', dixit de kardinaal. 'Ik zeg dus niet dat het nu gedaan is bij ons, we moeten alert blijven', zegt hij. 'Maar onze overeenkomst is nu, als er nieuwe feiten zijn, dan moet onmiddellijk het gerecht ingelicht worden. Dat is niet meer voor ons, je kan niets tolereren. De feiten zijn niet altijd van dezelfde zwaarte en de sanctie zal verschillen. Maar er is zerotolerantie.

Als toenmalig bisschop van Brugge ontmoette De Kesel zelf veel slachtoffers. 'Ik kan het verstaan dat het voor velen genoeg was en is. Ik heb dingen gehoord waarvan ik het bestaan niet wist. En zwaar misbruik, dat is onherroepelijk. Wij moeten voortdoen, maar zeggen dat het elders ook is gebeurd, is irrelevant, dat kan geen excuus zijn.'

De Kesel heeft het ook over de migratieproblematiek. Toen bondskanselier Angela Merkel 'wir schaffen das' zei, werd ze volgens hem verkeerd begrepen. Merkel had het over verantwoordelijkheid opnemen: 'Ze bedoelde niet dat de vluchtelingen zomaar moesten komen, ze bedoelde dat het een zaak was die je niet zomaar naast je neer kon leggen.'

Migratie moet voor de kerkleider gecontroleerd worden, maar dat belet niet noodzakelijk een genereuzer migratiebeleid. 'Het is een wereldprobleem. Mensen die echt in aanmerking komen, moeten naar hier kunnen komen. Gecontroleerd. Maar het is met de ecologische en de sociale problematiek hetzelfde: het zal ons iets kosten. We zullen moeten inleveren, het met iets minder moeten doen.'

De klimaatkwestie, 'ontzettend belangrijk', gaat voor de aartsbisschop 'over de toekomst van onze planeet'. 'Ik steun paus Franciscus' idee van integrale ecologie. Je voelt bij ons de spanning van de jongeren die -terecht- op straat komen, maar er is ook de sociale problematiek, de gele hesjes bijvoorbeeld. Die twee problemen mag je niet scheiden.'

Dat gaat over 'het bewonen van ons gemeenschappelijk huis'. De armen mogen ook niet de dupe worden van maatregelen voor duurzame energie, stelt hij nog.