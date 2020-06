De raadkamer in Antwerpen heeft twee journalisten van Apache naar de rechtbank verwezen in verband met het beruchte filmpje dat het nieuwsmedium maakte van het verjaardagsfeest van projectontwikkelaar Erik Van der Paal in restaurant 't Fornuis. Tal van politici waren op dat feest aanwezig.

Het Antwerpse parket bevestigt de informatie. Het parket had om buitenvervolgstelling gevraagd, maar de raadkamer heeft het dossier rond onder meer belaging toch doorverwezen.

De feiten dateren van eind 2017, toen Apache het artikel 'De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever' publiceerde met bijhorende beelden van een feestje waar verschillende leden van het toenmalige Antwerpse stadsbestuur, onder wie burgemeester Bart De Wever (N-VA), arriveerden aan sterrenrestaurant 't Fornuis. Ze waren daar op uitnodiging van Erik Van der Paal, een projectontwikkelaar die met zijn Land Invest Group destijds actief was in enkele grote Antwerpse dossiers zoals de Slachthuissite.

'Het volste vertrouwen'

Van der Paal diende klacht met burgerlijke partij in tegen twee journalisten van Apache, onder wie hoofdredacteur Karl van den Broeck. Hij meent onder meer dat hij geen publiek figuur was op het moment van de feiten en het om een privéfeest ging en dat Apache daarom niet het recht had om heimelijk te filmen en die beelden te koppelen aan beweringen rond belangenvermenging. Eerder had Land Invest Group zelf al klacht ingediend rond dezelfde feiten, maar die werd in februari 2018 ongegrond verklaard.

Het parket vroeg voor de raadkamer de buitenvervolgstelling van de journalisten, maar de raadkamer ging daar niet op in. De correctionele rechter zal nu onder meer de afweging moeten maken of het ging om het informeren van de burger en persvrijheid, dan wel het schenden van het recht op privacy.

Op de eigen website reageert de nieuwssite: 'Apache heeft er alleszins het volste vertrouwen in dat ook deze zaak een positieve afloop zal kennen voor de correctionele rechtbank'.

