Journaliste Hilde Sabbe op lijst Pacal Smet in Brussel

Smet gaat naar de kiezer met de lijst 'one.brussels'. Daarop is ook plaats voor 'geëngageerde Brusselaars', die niet per se sp.a-lid hoeven te zijn, zegt Smet. Hilde Sabbe past in dat plaatje. 'Het is bekend dat ze een liefde heeft voor Brussel en ze is ook heel ongeduldig voor Brussel. Dat is nodig', legt Smet uit. 'We verwachten alleen van de mensen op de lijst dat ze progressief en open minded zijn.'

'Hij heeft een project voor Brussel dat zo innovatief en gedurfd is, dat het niet anders kon dan mij aanspreken', zegt Sabbe. 'De stap van Be.One naar one.brussels is ook niet zo groot als het lijkt. Ik heb nog altijd de grootste affectie en respect voor Dyab en zijn project en ik geloof hem als hij zegt dat Be.One over tien jaar een grote speler zal zijn. Maar ik ben ongeduldig en ik wil nu iets realiseren.'

Op welke plaats op de lijst Sabbe zal staan, is nog geen uitgemaakte zaak. 'Dat wordt beslist op een congres in maart', zegt ze. Smet bevestigt dat. 'We zijn nu bezig met het project, niet met de plaatsen. Sowieso maakt iedereen op de lijst kans om verkozen te geraken. Dat hangt af van de voorkeurstemmen. Maar het is wel de bedoeling dat we haar een zichtbare plaats geven', zegt hij.