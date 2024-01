Journalist Meryem El Mandoudi: ‘Falen is niet erg, zolang je maar weer opstaat’

Meryem El Mandoudi is journalist en presentatrice. Ze werkt mee aan het nieuwe consumentenprogramma WinWin, elke weekdag om 9 uur op Radio2.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Dat België gaat deelnemen aan de EU-missie tegen de Jemenitische Houthi-rebellen in de Rode Zee. De prioriteiten liggen echt wel elders: bij sancties en echte druk om een staakt-het-vuren af te dwingen.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Alle wereldleiders verdwijnen van het toneel en worden vervangen door integere mensen.

Wat is uw grootste prestatie?

Ik zeg het met enige schroom, maar toch: dat ik in mijn eentje een bescheiden appartement heb kunnen kopen in Antwerpen. Mijn jongere broers en zussen kunnen dat niet meer, alles is véél duurder geworden.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Wie niet? Een koffiebar uitbaten in Zuid-Spanje of een riad in Marokko: het klinkt heerlijk. Maar afgelopen zomer ben ik met een Amsterdammer getrouwd, dus de kans is zeer groot dat we op termijn naar Amsterdam verhuizen.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

In 1999, ik was net tien, gingen we met de stationwagen op vakantie naar Marokko, met het hele gezin. De achterbank had drie plaatsen, daarachter zat een krappere bank met twee plaatsen. Mijn zus en ik, de oudste kinderen, wilden daar zitten, als de cool kids in een schoolbus. Al hadden we daar snel spijt van: drie dagen lang konden we amper onze benen strekken.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik vind het vooral een taak van de overheid om dat aantrekkelijker te maken. Mijn man en ik reizen heel vaak naar Amsterdam. Als we last minute boeken en ’s avonds laat reizen, kost een treinticket 40 euro per persoon, enkele reis. Met mijn vervuilende dieselwagen is het een stuk goedkoper.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Bij het begin van de oorlog tussen Israël en Gaza maakte ik een factcheckvideo over de vraag of Hamas 40 baby’s had onthoofd. Iemand noemde me toen ‘een marionet van VRT NWS’.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Ja, hoe geschift mijn man dat ook vindt.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

In Oman zag ik een expo met schilderijen over de oorlog in Gaza. Wat me vooral raakte, was dat die kunstenaar zich vrij genoeg voelde om zijn werk te tonen. Terwijl dichteres Hind Eljadid bij ons in de cel vloog omdat ze zich kritisch uitliet.

Waarover zou u meer willen weten?

Over beleggen en cryptomunten.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Als moslim geef ik elk jaar 2,5 procent van mijn bezit aan goede doelen. Verder zijn er vaak oproepen van familie of vrienden die mensen in nood willen helpen, waaraan ik graag bijdraag.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Dat vraag je aan de verkeerde: we zijn net getrouwd, alles loopt zo heerlijk makkelijk.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Mijn kinesist raadt me al lang pilates aan, omdat ik veel last heb van mijn onderrug. Dat was altijd te duur, maar onlangs ben ik er dan toch mee begonnen.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Natuurlijk zou ik mijn geliefden in veiligheid willen brengen. Maar ontheemd zijn is zo ontzettend moeilijk.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Falen is niet erg, zolang je maar weer opstaat. Elke dag is er een nieuwe kans.