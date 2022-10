Journalist Hugo Camps op 79-jarige leeftijd overleden

Columnist en journalist Hugo Camps is op 79-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Knokke. Dat heeft Het Laatste Nieuws, de krant waarvoor hij tot zijn dood columns schreef, zaterdag gemeld.

Camps, geboren in 1943 in Molenstede, startte zijn carrière in de jaren zestig als verslaggever van conflicten in onder meer Vietnam en Chili. In 1976 werd hij hoofdredacteur van Het Belang van Limburg, een functie die hij tien jaar vervulde.

Hugo Camps bouwde nadien een grote reputatie op als columnist en interviewer van tal van politici, sportlui en andere prominenten. Hij publiceerde zowel in Belgische als Nederlandse kranten en bladen, van NRC Handelsblad en Elsevier tot De Morgen en Het Laatste Nieuws.