Reisorganisatie Jongerentravel wil de groepsreizen naar Spanje vanaf 13 augustus hervatten, op voorwaarde dat er drie weken op voorhand geen code rood meer geldt. De reisformules die de jongeren het meeste vrijheid geven, gaan al zeker niet door.

Jongerentravel had alle reizen in de komende weken geannuleerd, nadat het zo'n 250 jongeren voortijdig had moeten terughalen door grote corona-uitbraken. 'Tot en met 12 augustus zijn alle reizen geschrapt', zegt zaakvoerder Katrien Corens. 'Voor de reizen daarna wachten we op de kleurcodes. Is die drie weken op voorhand niet rood, dan kunnen de reizen wel doorgaan.'

De formules 'Free Spirit' en 'Free Spirit Limited', die de jongeren de meeste vrijheid geven en waar de monitoren dus weinig kunnen controleren, gaan ook na 12 augustus zeker niet door. 'We kijken nu naar echte 'bubbelvakanties' met groepen van maximaal 50 personen.'

Het reisbureau is volgens Corens nu volop bezig met het omboeken van geplande reizen naar andere bestemmingen. Binnenkort starten ook de onderhandelingen met verzekeringsmaatschappijen over de jongeren die vroegtijdig moesten terugkeren. 'Dit gaat over terugbetalingen van gemiste reisdagen en gemiste excursies', zegt Corens.

Jongerentravel had alle reizen in de komende weken geannuleerd, nadat het zo'n 250 jongeren voortijdig had moeten terughalen door grote corona-uitbraken. 'Tot en met 12 augustus zijn alle reizen geschrapt', zegt zaakvoerder Katrien Corens. 'Voor de reizen daarna wachten we op de kleurcodes. Is die drie weken op voorhand niet rood, dan kunnen de reizen wel doorgaan.' De formules 'Free Spirit' en 'Free Spirit Limited', die de jongeren de meeste vrijheid geven en waar de monitoren dus weinig kunnen controleren, gaan ook na 12 augustus zeker niet door. 'We kijken nu naar echte 'bubbelvakanties' met groepen van maximaal 50 personen.' Het reisbureau is volgens Corens nu volop bezig met het omboeken van geplande reizen naar andere bestemmingen. Binnenkort starten ook de onderhandelingen met verzekeringsmaatschappijen over de jongeren die vroegtijdig moesten terugkeren. 'Dit gaat over terugbetalingen van gemiste reisdagen en gemiste excursies', zegt Corens.