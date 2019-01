'Jongeren hebben spijbelrecht voor het klimaat'

Indien zure reacties van mannen en vrouwen van middelbare leeftijd een negatieve impact hebben op het klimaat, dan zijn vandaag alle ijsbergen gesmolten. Maar liefst 14.000 jongeren zijn deze ochtend op straat gekomen voor het klimaat. Tieners uit het middelbaar. En neen, geen enkele van die jongeren heeft wellicht het Kyoto-protocol gelezen of weet welke klimaatmaatregelen de Vlaamse regering de afgelopen jaren genomen heeft. Boeien.

Deze jongens en meisjes maken zich zorgen om het klimaat. En kennelijk stelt de politiek hen vandaag nog niet gerust. Niet onbegrijpelijk trouwens. Indien Europa tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn, zullen er mirakels moeten gebeuren op Europees niveau. Niet dat mirakels uit te sluiten vallen. Het internet bestond 25 jaar geleden ook nog niet. De mens is tot veel in staat. De klimaatmars van vandaag is daar misschien het beste bewijs van. Indien we sommigen mogen geloven, is dit een gedesinteresseerde generatie. Een generatie die enkel uit hun zetel komt om de deur open te doen voor een levering van Zalando en enkel op straat komt om achter denkbeeldige Pokémons te lopen. Niet dus. Op een druilerige donderdag kwamen ze vanuit alle uithoeken van het land massaal de straat op. Deze generatie is hypergeëngageerd. Alleen zullen ze zelf beslissen wanneer en op welke manier ze dat doen. En gelijk hebben ze.

Druilerige reacties

Helaas moesten ze naast het druilerig weer dus ook een aantal druilerige reacties trotseren. "Zouden ze niet beter studeren, indien ze het klimaat echt willen redden?". Wel, neen. Los van het feit dat we volgens diezelfde logica best ook geen sportdag meer organiseren, is dit volgens mij nonsens. Deze mars zal heel wat jongeren geprikkeld hebben om een studiekeuze te maken waarmee ze de klimaatfixers van morgen worden. Gestuwd door 13.999 andere jongeren heeft iemand vandaag de keuze gemaakt om de klimaatexpert of bio-ingenieur te worden die de klimaatopwarming definitief een halt zal toeroepen.

Het meest frustrerende argument was wellicht "Pubers, ze snappen er toch niks van". Paternalistische quatsch. Vreemd genoeg wordt er enkel bij jonge betogers onderzocht of ze voldoende kennis van zaken hebben. Bij een herstructurering van een bedrijf wordt de wet-Renault niet besproken met de stakers, maar van jongeren verwachten we dat ze het Kyoto-protocol vanbuiten kennen. Onderschat ze trouwens niet. Deze gasten beseffen als geen ander dat het 5 voor 12 is voor het klimaat. Misschien wel nog meer dan de voorgaande generaties die een bijna amoureuze relatie lijken te hebben met houtkachels die verboden worden.

"Goed, maar zouden ze dan niet beter wat consequenter zijn?". Wel, ze zijn in ieder geval consequenter dan hun ouders en grootouders. Jongeren kiezen alsmaar vaker voor het openbaar vervoer, ondersteunen de korte keten, kopen lokaal en blijven niet fatalistisch bij de pakken zitten. Ja, deze generatie neemt voor €50 een Ryanair naar Barcelona. Hoe zou je zelf zijn? Geef ze een Europees treinnetwerk waarvoor geen hypothecaire lening afgesloten moet worden en Ryanair kan de pot op.

'Nu het klimaat, wat is het volgende?'

De enige kritiek die steek houdt, is de vraag of en wanneer jongeren dan wel mogen spijbelen. Waarom wel voor het klimaat en niet voor het begrotingstekort? Al is het op dit moment een hypothetische vraag. Geen thema dat jongeren zo nauw aan het hart ligt als het klimaat. Aan politici om ervoor te zorgen dat jongeren geen reden hebben om op straat te komen. Luister naar de stem van een generatie die mondiger is dan ooit tevoren. Ze zijn verstandig genoeg om niet iedere dag te spijbelen, hun diploma te behalen en het beter te doen dan de vorige generaties. Misschien is het wel eerder aan de grijze mannen en vrouwen om te bewijzen geen verloren generatie te zijn.