Een 15-tal activisten van Extinction Rebellion Youth voeren donderdagochtend sinds 8 uur actie op de terreinen van Eurocontrol. Ze protesteren tegen de Digitally Connected Airports Conference die vandaag plaatsvindt, een bijeenkomst van toplui uit de luchtvaartsector.

De Digitally Connected Airports Conference is een bijeenkomst van CEO's van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, directeuren-generaal van de luchtvaartindustrie en andere hooggeplaatste vertegenwoordigers van de luchtvaartsector. Voor de actievoerders van Extinction Rebellion Youth is het een uitgelezen doelwit voor hun protest. De activisten, allemaal tieners, zijn de terreinen binnengedrongen en hebben zich vastgeketend aan de vlaggenmasten van de Europese lidstaten.

'De uitstoot van internationale luchtvaart is tijdens de voorbije 20 jaar met 130 procent gegroeid', zegt Roeland Ghys, woordvoerder van de actievoerders. 'Dat was de sterkste groei in de gehele transportsector. Voor de scheepvaart is dit 31 procent. Vandaag staat de uitstoot van de Europese luchtvaartsector garant voor 3,77 procent van de uitstoot in Europa en die voor scheepvaart 3,61 procent. Ondanks verbeteringen in brandstofgebruik wordt de uitstoot van vliegtuigen in 2050 naar verwachting zeven tot tien keer groter dan in 1990. Dit is meer dan drie keer zoveel als vandaag. Daarnaast wordt een stijging van 50 procent tot 250 procent van de uitstoot van schepen verwacht.'

Voor de actievoerders kan het zo niet verder. 'Deze volwassenen zijn zeer goed op de hoogte van de huidige klimaatcrisis, maar blijven rustig verder bouwen aan het opvoeren van de capaciteit', zeggen ze. 'Hun evenement draait letterlijk rond het opvoeren van de capaciteit voor 2030. Terwijl zij met hun familie vliegen naar de Caraïben zal mijn kind later deze eilanden moeten opzoeken in een geschiedenisboek.'

De actievoerders hebben zich vastgeketend onder een banner met symbolische handafdrukken van kinderen en het opschrift 'Our Blood On Your Hands'. 'Wij willen dat deze mensen zien dat wij dit niet meer pikken. Er kleeft bloed aan hun handen, niet dat van ons, maar van andere bevolkingsgroepen en kinderen zoals in Oost-Afrika, die nu reeds moeten vluchten voor de honger door de klimaatopwarming', aldus nog de activisten.

