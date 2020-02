De jonge klimaatactivisten van Extinction Rebellion Youth die zich donderdagochtend hadden vastgeketend op de terreinen van Eurocontrol in Haren, hebben kort voor 10.00 uur een einde gemaakt aan hun protestactie en de omgeving verlaten.

De politie was ter plaatse, maar controleerde enkel de identiteit van de actievoerders en liet hen nadien vertrekken.

Bij Eurocontrol vindt donderdag de Digitally Connected Airports Conference plaats, een bijeenkomst van CEO's van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, directeuren-generaal van de luchtvaartindustrie en andere hooggeplaatste vertegenwoordigers van de luchtvaartsector. Voor de actievoerders van Extinction Rebellion Youth was het een uitgelezen doelwit voor hun protest.

'De uitstoot van internationale luchtvaart is tijdens de voorbije 20 jaar met 130 procent gegroeid', zegt Roeland Ghys, woordvoerder van de actievoerders. 'Dit was de sterkste groei in de gehele transportsector. Vandaag staat de uitstoot van de Europese luchtvaartsector garant voor 3,77 procent van de uitstoot. Ondanks verbeteringen in brandstofgebruik wordt de uitstoot van vliegtuigen in 2050 naar verwachting 7 tot 10 keer groter dan in 1990, nog meer dan 3 keer zoveel als vandaag. Dit kan zo niet verder.'

Een tiental actievoerders drong daarom donderdagochtend de terreinen van Eurocontrol binnen en ketende zich vast aan de vlaggenmasten van de Europese lidstaten. Daar bleven ze tot ongeveer 09.30 uur actie voeren, waarna ze zelf een einde maakten aan het protest.

'Ik denk dat we wel een impact hebben gehad', zegt Roeland Ghys. 'Heel wat mensen die langskwamen op weg naar de conferentie hebben toch interesse getoond en gevraagd naar de reden van de actie. Ze hebben ook naar onze uitleg geluisterd, hopelijk nemen ze die ook mee naar de besprekingen die vandaag plaatsvinden.'

