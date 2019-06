Zondag spelen de Belgische beloften hun eerste match op het Europees kampioenschap onder 21. Polen is de tegenstander en de match wordt live uitgezonden op Sporza. Aan ambitie geen gebrek: 'Als je niet op de cup mikt, blijf je beter thuis', vinden de jonge Belgen.

Het duurde twaalf jaar voor het opnieuw lukte, en Roberto Martínez vindt dat eigenlijk een schande. 'De Belgische voetbalopleiding hoort bij de beste van de wereld. Voor mij is het onbegrijpelijk dat België het Europees Kampioenschap onder 21, het belangrijkste jeugdtoernooi op de kalender, niet meer heeft gespeeld sinds 2007', zei de bondscoach in een interview begin maart. Eerst een beetje duiding: het European Championship under 21 is voor spelers geboren na 1 januari 1996. 23-jarigen doen dus ook mee, ze moeten 'under 21' zijn bij de start van de kwalificatiecampagne. Het EK wordt elke twee jaar georganiseerd. De laatste Belgische lichting die zich plaatste, was die met geboortejaar '84 tot '87: Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Marouane Fellaini, aangevuld met een toen piepjonge Axel Witsel (geboren in 1989), speelden in 2007 het Europees Kampioenschap. Vincent Kompany en Moussa Dembélé ontbraken door blessures. De succesvolle Rode Duivels van nu staken voor het eerst hun neus aan het venster. Aan het EK U21 hangt een stevige bonusprijs. Halvefinalisten plaatsen zich voor de Olympische Spelen. Vertonghen en co slaagden daarin. Op de Olympische Spelen van Peking eindigden ze vierde.

