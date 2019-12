Jong Vld schuift een aantal punten naar voor die "niet-onderhandelbaar" zijn, of moederpartij nu in een paars-groene of paars-gele coalitie stapt.

Jongerenvoorzitter Tess Minnens vindt dat de Zweedse hervormingen moeten standhouden, dat systemen zoals de flexi-jobs moeten uitgebreid worden, maar ook dat er sprake moet zijn van een ambitieus klimaatbeleid en een "humaan migratiebeleid". Kunnen die 'niet-onderhandelbare' voorwaarden niet vervuld worden, dan kiest Open Vld best voor een oppositiekuur, zo luidt de boodschap.

Nu Paul Magnette heeft gevraagd om van zijn opdracht als informateur te worden ontheven en de koning een nieuwe reeks consultaties is gestart, is het afwachten wat de volgende stap wordt in de federale formatie.

Het is geen geheim dat er binnen Open Vld druk gediscussieerd wordt over de te volgen koers. Gisteren/maandag liet de partij nog verstaan dat ze vindt dat het werk van informateur Magnette niet in de prullenmand mag worden gegooid, maar dat het voorlopig nog onvoldoende is.

'We moeten ons niet laten opjutten door roddels en doemscenario's, maar kiezen voor de meest liberale inhoud', meent kersvers jongerenvoorzitter Tess Minnens. Maar zowel een paars-geel als een paars-groen scenario bevat risico's. Zo leunt een paars-gele coalitie met N-VA nauwer aan op economisch vlak, maar een splitsing van het land is voor Jong Vld een 'no go'.

'Nationalisme staat haaks op onze ideologie", klinkt het. Voor een paars-groen scenario zonder N-VA is er dan weer een grote sociaal-economische kloof. 'Geen enkele coalitievorming is dus evident. Een blokkering van ons land of samenwerken met groenen en socialisten, in beide gevallen zal Open Vld een economisch kerkhof moeten voorkomen', meent Minnens.

De jongerenpartij legt daarom een reeks 'niet-onderhandelbare' punten op tafel. Zo moet er volgens de liberale jongeren opnieuw gepraat worden over politieke vernieuwing, over herfederalisering, digitalisering, fiscale vereenvoudiging en een slanke overheid. 'De Zweedse hervormingen moeten standhouden. Vernieuwende, succesvolle systemen zoals de flexi-jobs moeten blijven bestaan en zelfs uitgebreid worden. Als mensen flexibeler moeten worden, moet de overheid mee evolueren', aldus Minnens.

Daarnaast pleiten de jongeren voor een 'ambitieus klimaatbeleid' en een 'humaan migratiebeleid'. Volgens Jong Vld moet de moederpartij de motor worden van de nieuwe regering en niet de handrem. 'Want als dat de functie is die wordt toebedeeld, dan kiezen we beter voor oppositie', aldus Minnens.