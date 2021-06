Voormalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) geeft voorlopig geen inhoudelijke commentaar op het dossier van de PFOS-vervuiling rond de 3M-site in Zwijndrecht. 'Ik zal volledig meewerken met de parlementaire onderzoekscommissie. Die commissie moet haar werk kunnen doen. Maar ik betreur wel dat sommigen nu gestart zijn met een spelletje zwartepieten. Daar doe ik niet aan mee', zegt Schauvliege in een reactie aan Belga.

Donderdag raakte bekend dat verschillende leden van de Vlaamse regering, Antwerps burgemeester Bart De Wever en een aantal van zijn schepenen al in september 2017 uitgebreide info hebben gekregen over de PFOS-vervuiling bij de Oosterweelwerken. Met de wenk om ook in Zwijndrecht mogelijke bodemvervuiling op te sporen. Dat blijkt uit een mail die VRT NWS kon inkijken. Maar met die info gebeurde er niets.

Onder de geadresseerden van de bewuste mail zat ook voormalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Zij wil voorlopig geen inhoudelijke commentaar kwijt over de zaak. Zij pleit er wel voor dat de parlementaire onderzoekscommissie in alle onafhankelijkheid haar werk kan doen.

Onderzoekscommissie

De CD&V-politica betreurt wel dat er in het dossier gestart is met een rondje 'zwartepieten'. 'Ik merk dat de Zwarte Piet openlijk wordt doorgespeeld. Dat is jammer. Ik ga daar zelf niet aan meedoen. Laat de onderzoekscommissie haar werk doen', aldus Schauvliege.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), die in de vorige Vlaamse regering minister van Openbare Werken was en ook op de hoogte zou zijn gebracht, wil donderdag niet reageren. 'Wij hebben niets toe te voegen aan wat we gisteren in het parlement gezegd hebben', luidde het op zijn kabinet.

