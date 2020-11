Join.Vlaanderen noemt de kritiek die de organisatie de voorbije week gekregen heeft 'ongegrond'. De organisatie is geschrokken van de 'bagger' en de 'persoonlijke aanvallen en bedreigingen', maar blijft wel bereid om samen te werken met het Minderhedenforum.

Join.Vlaanderen noemt de kritiek die de organisatie de voorbije week gekregen heeft 'ongegrond'. De organisatie is geschrokken van de 'bagger' en de 'persoonlijke aanvallen en bedreigingen', maar blijft wel bereid om samen te werken met het Minderhedenforum, zoals ook is voorgesteld door Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld).

Vorige week belandde Join.Vlaanderen in het oog van een mediastorm nadat minister Somers besliste dat de nieuwe organisatie Join.Vlaanderen het bestaande Minderhedenforum zou vervangen als Vlaamse participatieorganisatie.

Op die keuze kwam snel erg veel kritiek. De ene na de andere partnerorganisatie van Join.Vlaanderen haakte af of distantieerde zich. Critici zeiden dat het dossier van Join.Vlaanderen niet deugde en minister Somers werd opgeroepen terug te komen op zijn beslissing. Somers zette de procedure on hold en riep op tot samenwerken tussen beide organisaties.

Ongegronde aanvallen

Join.Vlaanderen reageert nu in een mededeling op de heisa van de voorbije week. Omdat de organisatie nog in een lopende onderhandeling zit, kan ze niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen. Maar de organisatie is wel 'erg geschrokken van de hardheid, de persoonlijke aanvallen en bij momenten dreigingen'. De organisatie noemt de aanvallen van de voorbije dagen 'ongegrond' en nodigt daarom iedereen uit de erkenningsmotivatie te lezen.

Join.Vlaanderen is bereid om samen te werken met het Minderhedenforum. Maar de organisatie voegt er wel aan toe dat samenwerking enkel kan als er sprake is van 'partijpolitieke onafhankelijkheid' en als de gesprekken verlopen 'zonder veto's en zonder achterhoedegevechten'.

Join.Vlaanderen noemt de kritiek die de organisatie de voorbije week gekregen heeft 'ongegrond'. De organisatie is geschrokken van de 'bagger' en de 'persoonlijke aanvallen en bedreigingen', maar blijft wel bereid om samen te werken met het Minderhedenforum, zoals ook is voorgesteld door Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld). Vorige week belandde Join.Vlaanderen in het oog van een mediastorm nadat minister Somers besliste dat de nieuwe organisatie Join.Vlaanderen het bestaande Minderhedenforum zou vervangen als Vlaamse participatieorganisatie.Op die keuze kwam snel erg veel kritiek. De ene na de andere partnerorganisatie van Join.Vlaanderen haakte af of distantieerde zich. Critici zeiden dat het dossier van Join.Vlaanderen niet deugde en minister Somers werd opgeroepen terug te komen op zijn beslissing. Somers zette de procedure on hold en riep op tot samenwerken tussen beide organisaties. Join.Vlaanderen reageert nu in een mededeling op de heisa van de voorbije week. Omdat de organisatie nog in een lopende onderhandeling zit, kan ze niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen. Maar de organisatie is wel 'erg geschrokken van de hardheid, de persoonlijke aanvallen en bij momenten dreigingen'. De organisatie noemt de aanvallen van de voorbije dagen 'ongegrond' en nodigt daarom iedereen uit de erkenningsmotivatie te lezen. Join.Vlaanderen is bereid om samen te werken met het Minderhedenforum. Maar de organisatie voegt er wel aan toe dat samenwerking enkel kan als er sprake is van 'partijpolitieke onafhankelijkheid' en als de gesprekken verlopen 'zonder veto's en zonder achterhoedegevechten'.