Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum hebben een akkoord bereikt om tegen januari 2022 samen te smelten tot een nieuwe organisatie. Er ligt extra geld klaar.

Anderhalve maand geleden stond de integratiesector in rep en roer. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) verkoos het fonkelnieuwe Join.Vlaanderen boven het Minderhedenforum als contrac­tuele partner voor het integratie­beleid. De minister zocht een frisse wind. Het Minderhedenforum kreeg begin dit jaar te horen dat het op zoek moest gaan naar een doorstart om kans te maken op de hernieuwing van het samenwerkingscontract. Maar Somers raakte gecharmeerd door het project van Join.Vlaanderen. De ­organisatie leek slagkrachtiger, met minder personeel en beantwoordde beter aan Somers' filo­sofie. Die vindt dat etnisch-cultu­rele organisaties eerder de segregatie bevorderen.

Er rees flink wat protest tegen de keuze. De linkse oppositie in het Vlaams Parlement liep storm. Heel wat middenveldorganisaties zegden het Minderhedenforum alle steun toe en vreesden dat Somers hen midscheeps wou treffen. Organisaties die Join.Vlaanderen steun hadden toegezegd, gingen aan het twijfelen.

Raad van State

Somers besloot de procedure te bevriezen, het Minderhedenforum trok met succes naar de Raad van State. Die vond dat Somers zijn beslissing onvoldoende gemotiveerd had. De minister hoopte dat de twee organisaties tot een vergelijk konden komen.

Omwille van de gevoeligheid wilde maandag niemand on the record de details prijsgeven, schrijft De Standaard. Meerdere bronnen bevestigden aan de krant enkel de grote lijnen. 2021 wordt een overgangsjaar waarbij de twee organisatie hun werking uitbouwen en ­elkaar verder leren kennen. Dat moet tegen januari 2022 leiden tot een volledig nieuwe organisatie. Wie uiteindelijk de leiding van de fusie zal nemen, is volgens De Standaard nog niet geweten.

Als maandag de ­algemene vergadering van het Minderhedenforum het akkoord bekrachtigt, staat niets een samensmelting in de weg.

