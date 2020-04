De manier waarop het parlement de voorbije weken snel wetten heeft gestemd, maakt de nood aan volmachten voor de regering-Wilmès kleiner. Dat heeft Kamerlid John Crombez (sp.a) woensdag verklaard. Diezelfde regering kan volgens Crombez niet het herstelkader voor de komende jaren uittekenen.

SP.A maakt deel uit van de partijen die de volmachten voor de regering-Wilmès steunen. Dat die er kwamen, was voor Crombez niet onlogisch. 'We stonden in maart voor iets enorms', zei hij in De Ochtend op Radio 1. Maar tegelijkertijd stelt Crombez vast dat het parlement in een weliswaar andere setting ook al is heropgestart en dat de dringende wetten ook snel gestemd raken. 'Als het moet, kan dat. Het maakt de nood aan volmachten wat minder.' Die volmachten zijn van kracht voor drie maanden en kunnen eenmaal worden verlengd.

Met name voor N-VA is die verlenging geen evidentie. Crombez merkt bovendien op dat de regering momenteel de acute crisis opvangt. Nadien moet de aanpak van de crisis op lange termijn volgen. Daarvoor is een kader voor meerdere jaren nodig, wat 'moeilijke en belangrijke beslissing' vergt, en daar heeft diezelfde regering volgens Crombez onvoldoende draagkracht voor. Een volwaardige regering dus, waar al bijna een jaar tevergeefs naar werd gezocht tot corona de setting omgooide.

Hoe die ploeg er zal uitzien, is voor Crombez onduidelijk. 'Ik heb veel dingen zien gebeuren met wisselende mindsets, maar nooit tot de finish. Dus ik weet niet waarvan dit de voorafname kan zijn.' Hij deelt ook een vingertik uit aan MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die verklaarde dat voor hem geen coalitiegesprekken kunnen plaatsvinden voor september. 'Als dat communicatief-strategisch bedoeld was, dan doet hij maar. Ik hoop dat hij niet gelooft dat dit de goede houding is en dat hij achter de schermen meer maturiteit aan de dag legt', aldus Crombez.

