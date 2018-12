John Crombez trekt jonge West-Vlaamse sp.a-lijst voor de Kamer

Geen grote verrassing bovenaan de sp.a-lijst, maar des te verrassender zijn de plaatsen net onder John Crombez. Met Melissa Depraetere uit Harelbeke, Bieke Moerman uit Diksmuide en Mathijs Goderis wordt hij geruggesteund door drie kandidaten die jonger zijn dan dertig jaar. 'In deze snel veranderende tijden zijn mensen weer op zoek naar zekerheid', aldus Crombez. 'Daar is een sterke socialistische partij voor nodig. Daarom kiezen we resoluut voor de combinatie van ervaring en nieuwe gezichten.'

Voor de lijst voor het Vlaamse parlement staat de Brugse Annick Lambrecht bovenaan. Steve Vandenberghe, burgemeester in Bredene, staat op de tweede plaats en daarachter opnieuw twee jonge gezichten, met Maxime Veys uit Kortrijk en Dries Couckuyt uit Ingelmunster, beiden net dertig.

'De enige weg is 100% vooruit', zegt provinciaal voorzitter Jurgen Vanlerberghe. 'Met deze lijstvorming bewijst sp.a dat ze nieuwe gemotiveerde en gedreven mensen, die de laatste jaren gegroeid zijn binnen de partij, de kans geeft om mee aan politiek te doen. Zowel voor de Kamer als voor het Vlaams Parlement omringen we die nieuwe krachten met de nodige ervaring.'