John Crombez: 'Coalitie met N-VA? Zeer onwaarschijnlijk'

SP.A-voorzitter John Crombez wijst in De Ochtend de geruchten over een mogelijk voorakkoord van de hand.

John Crombez reageerde in De Ochtend op de geruchten dat er op Vlaams niveau al een coalitie in de maak is naar Antwerps model. 'Het is zeer duidelijk dat CD&V heel zenuwachtig is: ze proberen een soort Phantasialand te creëren waarin ze dat verhaal blijven brengen, en dat lukt nog ook', zei de SP.A-voorzitter over het verhaal dat in de wandelgangen steeds luider klinkt, namelijk dat er al een voorakkoord is tussen N-VA, Open VLD en SP.A

'Als je naar de programma's kijkt, dan is de kans zeer klein om een regeerakkoord te kunnen maken', zei Crombez. Hij verwijst onder meer naar ver uiteen liggende standpunten over onderwijs, welzijn en betaalbaarheid van de zorg.

'Vooral met Open Vld en N-VA zijn onze programma's zeer verschillend, dus een coalitie zou zeer onwaarschijnlijk zijn. Wij liggen veel dichter bij Groen en CD&V dan bij die partijen. Aan mij, Bart De Wever en Gwendolyn Rutten is al verschillende keren gevraagd of er een voorakkoord is en we hebben altijd duidelijk neen gezegd. Als men ons niet gelooft, moet men maar blijven geloven in het luchtgitaar spelen van Wouter Beke. Ofwel gelooft men ons wel: er is geen voorakkoord.'

Recent liet CD&V-fractieleider in het Vlaams parlement Peter Van Rompuy optekenen dat volgens hem steeds meer gespeculeerd wordt over een voorakkoord. 'De socialisten zeggen het ons zelfs onomwonden', aldus Van Rompuy.

'Bart De Wever (N-VA) heeft ook al gezegd dat hij er 'geen probleem' mee zou hebben om een Vlaamse regering met de socialisten te vormen. In hun houding tegenover het steunmechanisme voor de gascentrales zie je eveneens dat er toenadering is tussen N-VA en SP.A.'