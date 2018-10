John Crombez blijft voorzitter van SP.A

Het partijbureau heeft John Crombez gevraagd de federale, regionale en Europese verkiezingen van volgend jaar voor te bereiden. Hij wil de vernieuwingsoperatie binnen de partij voortzetten en eventueel op sommige plaatsen versnellen.

SP.A noteerde zondag verlies in verscheidene (centrum)steden. Crombez had enkele maanden geleden laten verstaan dat hij zijn conclusies zou trekken bij een slecht resultaat, maar voorafgaand aan het partijbureau hadden verscheidene kopstukken die optie van de hand gewezen.

Na afloop gaf Crombez toe dat zijn partij te veel heeft verloren, al geeft het resultaat in de steden een 'gemengd beeld' en ziet hij lichtpunten en perspectieven. Hij wijst daarbij op het succes van Hans Bonte in Vilvoorde en Mohamed Ridouani in Leuven. Maar ook Jinnih Beels geldt als lichtpunt, net als de kleinere steden en gemeenten waar SP.A vooruit is gegaan en zelfs hier en daar een absolute meerderheid haalt. 'Met al die mensen moeten we samen de verkiezingen van volgend jaar voorbereiden', aldus Crombez. 'Het partijbureau heeft gezegd dat we vooruit moeten en dat ik die voorbereiding mee in handen moet nemen. Ik ben bescheiden, maar wil mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Al is dat moeilijk op een dag met verliezen'.

De 'lichtpunten' vormen voor de voorzitter 'een voedingsbodem om op te bouwen'. Een analyse van de resultaten leert hem dat op de plaatsen waar zijn partij de vernieuwingsoperatie al heeft ingezet, het resultaat goed was. Meteen een reden om die vernieuwing te versnellen en te combineren met ervaring. 'Dat blijkt te werken. Waar we het drastischer deden, was het resultaat beter'. Veel tijd heeft de voorzitter niet om het tij te keren, met de verkiezingen die volgend jaar al voor de deur staan. 'We moeten ons enten op de lichtpunten en perspectieven in de resultaten. We hebben soms campagne gevoerd in zeer zwaar weer, maar toch hebben we op een aantal plaatsen een goed resultaat gehaald. Daar moeten we ons op focussen. Zeven maanden is een eeuwigheid in de politiek'.

Dat SP.A in Gent de burgemeestersjerp moet afstaan, is natuurlijk een zware dobber. Crombez benadrukt wel dat het kartel met Groen nog steeds de grootste is in de Arteveldestad en dat het in het begin van de campagne kon uitpakken met beleid dat heeft gewerkt. 'Maar dan is er een aanval gekomen die op ons heeft gewerkt'.

Nu blijkt dat de groenen de meeste verkozenen in Gent hebben gehaald, is het voor Crombez normaal dat lijsttrekker Rudy Coddens het initiatief aan de kartelpartner laat. 'Het siert hem', aldus Crombez. 'Er is gisteren nogal veel aan mandatengeslinger gedaan', blikt Crombez terug. Het meest in het oog sprongen daarbij Open Vld'ers Bart Tommelein en Mathias De Clercq die in respectievelijk Oostende en Gent de sjerp claimden. 'De redenering dat de grootste partij het initiatief neemt, is een juiste redenering', luidt het.