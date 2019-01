John Cleese én De Wever entertainen Antwerpse ondernemers op Voka-avond

Inhoudelijk bracht de Voka-avond weinig nieuws onder de zon, met voorzitter Jo De Backer die het werk van de federale regering tijdens de voorbije jaren om een meer ondernemersvriendelijk klimaat te creëren prees. De Backer wees wel op blijvende aandachtspunten zoals het grote overheidsbeslag en de discrepantie tussen de vele niet-ingevulde vacatures enerzijds en de hoge schoolverlatingsgraad en jeugdwerkloosheid anderzijds.

'We hebben een investeringsregering nodig, maar ook één die het overheidsbeslag verder doet afnemen', blikte hij vooruit naar de verkiezingen van mei. 'Dat hoeft trouwens geen sociaal bloedbad te betekenen.'

De Backer was ook hoopvol over het nieuwe Antwerpse stadsbestuur, aangezien het bestuursakkoord van N-VA, SP.A en Open VLD volgens hem 'veel goede elementen' bevat om met name op het vlak van onderwijs en opleiding de vele werkloze (allochtone) jongeren in Antwerpen richting arbeidsmarkt te helpen. De Wever nam de spreekwoordelijke uitgestoken hand aan en verklaarde dat de titel van het bestuursakkoord - De Grote Verbinding - ook slaat op het dichten van de kloof tussen arbeidskrachten en industrie.

De Wever kroonde zich net niet tot de ster van de avond toen hij na zijn obligate speech over de uitdagingen voor de volgende federale en Vlaamse regering -inclusief de energietransitie, waarbij hij opnieuw een lans brak voor kernenergie- overschakelde op vloeiend Engels om eregast Cleese te verwelkomen in diens eigen stijl. Hij wierp de komiek enkele door Cleese zelf geuite beledigingen en veralgemeningen over Belgen voor de voeten en stelde dat hij die uit jaloezie zou hebben gedaan.

'U streeft al heel uw carrière naar absurde humor, maar voor Belgen is absurditeit eigenlijk iets heel natuurlijk', zei hij onder meer. 'En u hebt het wel eens over het feit dat de huidige regering in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk maar 43 procent van de stemmen vertegenwoordigt. Wel, hier in België hebben we momenteel zelfs een regering die maar 30 procent van de kiezers vertegenwoordigt!'

Wie van Cleese vervolgens een comedyroutine had verwacht, kwam bedrogen uit. Cleese was uitgenodigd om het te hebben over hoe je creativiteit kan bevorderen in ondernemerschap en dat deed hij opvallend genoeg in alle ernst.

'Je moet je onderbewustzijn gebruiken, daar de tijd voor nemen die je nodig hebt, een goed afgezonderde ruimte voorzien om te ontsnappen aan de dagelijkse mallemolen en je mag niet bang zijn om vergissingen te begaan maar daar net uit leren', vatte hij het samen.

Afsluiten deed hij wel met enkele ludieke antwoorden op vragen van het publiek en de boodschap dat 'steeds meer geld willen verdienen een ziekte is' en 'ondernemers vreselijk saaie mensen zijn'. Waarmee hij de Voka-leden toch met een glimlach naar het afsluitende netwerkmoment stuurde.