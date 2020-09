Als de Vivaldi-formatie nog een kans op slagen wil hebben, is het volgens gewezen SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte belangrijk dat het vertrouwen tussen de gesprekspartners hersteld wordt.

'Essentieel is dat er vertrouwen is dat men vooruit wil en een regering wil maken. Zit iedereen daar met de bedoeling een regering te maken? ', zo zei de professor Grondwettelijk Recht dinsdag in De Ochtend.

Maandagochtend leken de gesprekken tussen de Vivaldi-partijen (socialisten, liberalen, groenen en Vlaamse christendemocraten) op sterven na dood en preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau waren bereid de handdoek te gooien. Maar koning Filip weigerde hun ontslag en de preformateurs worden woensdag opnieuw op het paleis verwacht.

Dat de koning het ontslag van de preformateurs heeft geweigerd, is volgens gewezen SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte niet ongewoon. Ook over de crisis zelf is Vande Lanotte niet verbaasd. Die was volgens hem nodig. 'Anders ging men met ogen dicht het ravijn in. Maar nu de crisis gemaakt is, is de vraag hoe men daar opnieuw uit kan', aldus Vande Lanotte.

Volgens Vande Lanotte is het nu van cruciaal belang om het vertrouwen opnieuw te herstellen. Daarvoor is een 'duidelijk signaal' nodig. 'Er zal moeten getoond worden dat men het ernstig meent', zegt Vande Lanotte.

Men kan verder zonder de MR, het kan ook zonder de SP.A.

SP.A is vervangbaar

De socialistische minister van staat wijst er ook op dat buiten de PS alle partijen in de Vivaldi-formule in principe vervangbaar zijn. 'Men kan verder zonder de MR, het kan ook zonder de SP.A.'

Een moeilijke start hoeft volgens Vande Lanotte trouwens geen voorbode te zijn voor de rest van de rit. 'Er zijn niet zoveel regeringen geweest die gemakkelijk gestart zijn. Zelfs bij de paars-groene regerig zijn er grote problemen geweest.' Volgens Vande Lanotte is het vooral belangrijk dat de regering zich 'gaat hechten aan elkaar' en dat er een gemeenschappelijke doelstelling is om de regering te doen slagen. 'De vraag is of iedereen dat wel wil.'

Als de Vivaldi-piste toch zou mislukken, krijgen we dan nieuwe verkiezingen? 'Ik zou daar toch geen geld op inzetten', dixit Vande Lanotte.

