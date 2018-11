Johan Van den Driessche stopt volgende zomer met politiek

Hij zal terug de draad opnemen als onafhankelijk bestuurder van vennootschappen, zo meldt hij maandagmiddag in een mededeling. Johan Van den Driessche stopt ook als gemeenteraadslid bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad van de stad Brussel, verklaarde hij aan Belga.

'Mijn stap naar de politiek was een boeiende periode die ik met veel intensiteit en plezier heb ingevuld. Zowel op inhoudelijk vlak als inzake ervaring was het enorm verrijkend. Mijn terugkeer naar de bedrijfswereld komt er hoofdzakelijk omdat de belasting op mijn gezinsleven te groot was geworden', motiveert Van den Driessche zijn beslissing.

De 65-jarige N-VA'er kijkt naar eigen zeggen terug 'op een intense en interessante periode waar ik mee de krijtlijnen heb uitgetekend voor Brussel in een confederaal model en de partij in Brussel mee op de kaart heb gezet. Lang voor het Samusocial schandaal stond ik bovendien vrij alleen met de roep naar meer transparantie en goed bestuur - zoals in het Eurostadion - en ben ik fier dat ik mee de eerste stappen in die evolutie dienaangaande heb kunnen bewerkstelligen.'

Hij engageert zich om ervoor te zorgen dat de overdracht en continuïteit zo vlot mogelijk wordt gerealiseerd. 'Mijn partij is op de hoogte van mijn beslissing en ik wens haar heel veel succes met het veranderingsproject dat ze in dit land wil uitrollen, ook in Brussel.'

Johan Van den Driessche werd in 2014 als lijsttrekker voor de N-VA verkozen in het Brussels Parlement. De fractie groeide van één naar drie verkozenen en werd daarmee de vierde Nederlandse fractie in het parlement. Ook zijn twee fractiegenoten, Liesbet Dhaene en Cieltje Van Achter, kwamen als nieuwkomer in het parlement. De fractie was erg actief, onder meer in de dossiers rond de tunnels, Samusocial en het naleven van de taalwetten in het hoofdstedelijk gewest.

Johan Van den Driessche zetelde ook sinds 2012 in de Brusselse gemeenteraad. Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen behield hij zijn zetel. Maar hij zal die niet opnemen, zo verduidelijkte hij maandag aan Belga. Over zijn opvolging is nog niets beslist, voegde hij eraan toe.