Michael M. Adler wordt de toekomstige 'Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika bij het Koninkrijk België', zeg maar de Amerikaanse ambassadeur in België. Hij maakt deel uit van een reeks persoonlijkheden die president Joe Biden van plan is te benoemen, zo heeft het Witte Huis donderdag bekendgemaakt.

Net als Ronald Gidwitz, die sinds de zomer van 2018 in functie was en afgelopen januari afscheid nam, zou Michael Adler een 'politieke' ambassadeur zijn (hij is geen carrièrediplomaat).

Michael Adler is CEO van de Adler Group, een van de grootste vastgoedbedrijven in Zuid-Florida. Hij steunde het kamp van de Democraten en was plaatselijk betrokken bij de raden van bestuur van een ziekenhuis, een universiteit en de Joodse Federatie van Greater Miami.

De benoeming van een Amerikaanse ambassadeur moet normaal gezien worden bekrachtigd door de Senaat.

Net als Ronald Gidwitz, die sinds de zomer van 2018 in functie was en afgelopen januari afscheid nam, zou Michael Adler een 'politieke' ambassadeur zijn (hij is geen carrièrediplomaat). Michael Adler is CEO van de Adler Group, een van de grootste vastgoedbedrijven in Zuid-Florida. Hij steunde het kamp van de Democraten en was plaatselijk betrokken bij de raden van bestuur van een ziekenhuis, een universiteit en de Joodse Federatie van Greater Miami. De benoeming van een Amerikaanse ambassadeur moet normaal gezien worden bekrachtigd door de Senaat.